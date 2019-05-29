Пришел в синяках: на Малахова слила компромат жена

Стали известны пикантные детали из жизни телеведущего

Жена выставила Андрея Малахова в неприглядном свете. Наталья Шкулева рассказала о ночном загуле шоумена.

Муж вернулся в час ночи домой с синяками, сообщила женщина. И спросила у друзей, что ей с этим делать, пишет издание "7 дней".

Супруга знаменитости показала несколько гематом, которые возникли на теле мужа. Сам он их появление не объяснил, только пошутил, что это следы от "засосов". Разговор Андрея и Натальи снят на видео и попал в Сеть.

В ролике, который выложила в сторис Шкулева, телеведущий стоит с голым торсом, и на его теле видны синяки. "Внимание вопрос: муж пришел домой в час ночи. Что это?" – спросил он.

Пока фанаты шоумена гадают, уж не наметился ли разлад в его семейной жизни Малахова и не пора ли ему самому стать героем одного из ток-шоу, супруги молчат. Хотя, похоже, синяки ведущий "Прямого эфира" получил на съемках и просто решил вместе с женой разыграть поклонников. К такому выводу можно прийти, так как ни о каком грязном скандале четы ни разу не было слышно.

Андрей и Наталья поженились восемь лет назад в Париже. Много лет пара мечтала стать родителями, и вот осенью 2017 года в семье родился сын. Маленького Александра, имя которому выбирали телезрители, звезда экрана бережет от внимания прессы и публики. Он ни разу не показал, как выглядит наследник, хотя однажды выложил в соцсети фото коляски, в которой был малыш.