Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пришел в синяках: на Малахова слила компромат жена

Андрей Малахов с женой. Фото: instagram.com/natashashkuleva
Стали известны пикантные детали из жизни телеведущего

Жена выставила Андрея Малахова в неприглядном свете. Наталья Шкулева рассказала о ночном загуле шоумена.

Муж вернулся в час ночи домой с синяками, сообщила женщина. И спросила у друзей, что ей с этим делать, пишет издание "7 дней".

Супруга знаменитости показала несколько гематом, которые возникли на теле мужа. Сам он их появление не объяснил, только пошутил, что это следы от "засосов". Разговор Андрея и Натальи снят на видео и попал в Сеть. 

Фото: www.instagram.com/natashashkuleva/

В ролике, который выложила в сторис Шкулева, телеведущий стоит с голым торсом, и на его теле видны синяки. "Внимание вопрос: муж пришел домой в час ночи. Что это?" – спросил он.

Пока фанаты шоумена гадают, уж не наметился ли разлад в его семейной жизни Малахова и не пора ли ему самому стать героем одного из ток-шоу, супруги молчат. Хотя, похоже, синяки ведущий "Прямого эфира" получил на съемках и просто решил вместе с женой разыграть поклонников. К такому выводу можно прийти, так как ни о каком грязном скандале четы ни разу не было слышно.

Андрей и Наталья поженились восемь лет назад в Париже. Много лет пара мечтала стать родителями, и вот осенью 2017 года в семье родился сын. Маленького Александра, имя которому выбирали телезрители, звезда экрана бережет от внимания прессы и публики. Он ни разу не показал, как выглядит наследник, хотя однажды выложил в соцсети фото коляски, в которой был малыш.

Фоторепортаж
Андрея Малахова бросили на баррикады
+
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Будет как в Крыму: в США заявили о скором ответе на "провокацию" с паспортами Донбассу

Американцы сделали угрожающее заявление

Тогда вернемся: Москва требует пересмотра отношений с ПАСЕ

Названы условия возвращения России в европейскую организацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей