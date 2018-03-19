Звездный телеведущий навлек на себя волну критики после публикации первого фото, на котором запечатлена вся его семья

В день выборов Андрей Малахов преподнес поклонникам подарок. Он опубликовал в Instagram первый снимок с женой и сыном.

Фото сделано по дороге на избирательный участок. Андрей и Наталья позируют на фоне коляски, в которой спит их сын Саша. "На выборы всей семьей!" – подписал Малахов.

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Судя по отзывам, подписчикам понравилось семейное фото. Они пожелали малышу крепкого здоровья и отметили, что отцовство очень идет телеведущему.

Правда, некоторые обвинили его в том, что он не следит за здоровьем жены. Дело в том, что в день выборов ударил мороз. Поэтому Андрей надел теплую меховую шапку, "как у оленеводов". А вот голова Натальи осталась непокрытой. "Жене выдать шапку. Мороз, однако", "А жена мерзнет без шапки", "Шапку жене отдай" "Не бережешь, Андрей, жену. Сам вон в какой шапке, а она..." – пристыдили его фолловеры.

Данный кадр можно считать поистине уникальным, поскольку Малахов редко говорит о семье. Информацию он дает очень дозировано. Так, однажды телеведущий рассказал о коликах, которыми мучился его сын.

"С одиннадцати до трех ночи спать он нам не дает, у сына типичные мальчиковые проблемы – колики. И пусть специалисты твердят, что в первые недели жизни грудничок узнает родителей не зрительно, а только по запаху и голосу, я уверен – Сашка точно знает, кем ему приходится красивая и нежная тетя, которая постоянно рядом, и тот замотанный на работе дядя, иногда меняющий ему подгузники", – написал он в своем микроблоге.

К сожалению, лицо ребенка Малахов предпочел не показывать. Однако, по его словам, малыш очень походит на своего дедушку, издателя Виктора Шкулева.

Андрей и Наталья долго не могли стать родителями, поэтому рождение четыре месяца назад первенца стало для них по-настоящему долгожданным, отмечает сайт "Комсомольская правда".

Малаховы расписались 6 июня 2011 года. Для свадебного торжества молодожены выбрали резиденцию французских королей – Версаль.