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"Нашел время": Малахов разъярил россиян весельем после ада в Шереметьево

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Поведение телеведущего на фоне гибели людей многих покоробило

Сорок один человек погиб в страшном пожаре, охватившем борт "Аэрофлота" в столичном аэропорту накануне. Вся страна скорбит вместе с родственниками жертв. К соболезнованиям присоединились и представители шоу-бизнеса. Андрей Малахов тоже не обошел стороной трагедию – в соцсетях он выразил сочувствие всем, кого затронул этот ад. Однако позже он опубликовал пост, который многие пользователи сочли неуместным.

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Публикация от Андрей Малахов (@malakhov007)

Шоумен сообщил, что принц Гарри и Меган Маркл стали родителями. На свет появился мальчик.

"Меган родила! #uk" – радостно написал Малахов в своем Twitter.

Подписчики телеведущего отреагировали по большей части негативно. Некоторые выразили свое возмущение матом (орфография и пунктуация сохранены).

"как жаль что шукшина не смогла выкинуть таких как ты с тв.. меган ***** у него родила", "Нашел время", "Андрей при всем уважение. У Вас в стране погибли люди. А Вы про Меган",

– недоумение вместе с россиянами выразили и жители других стран.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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