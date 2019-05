Меган Маркл родила

Буквально несколько минут назад в Букингемском дворце поделились радостной новостью – Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями. У пары родился сын.

Малыш достаточно крепкий. Весит он 3 тыс. 260 граммов. Наследник появился на свет ранним утром.

"Герцогиня и малыш здоровы и чувствуют себя хорошо. Пара благодарит подданных за поддержку и неравнодушие. Остальные детали будут озвучены в ближайшие дни",

– сказано в сообщении, которое передала в Twitter королевский репортер Эмили Нэш.

And here’s the news from Buckingham Palace: Congratulations Harry and Meghan! 🙌🏼👶🏻💙 pic.twitter.com/gQ8FKkrbPb