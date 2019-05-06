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Меган Маркл родила

Меган Маркл и Принц Гарри. Фото: www.globallookpress.com
Герцогиня Сассекская подарила королевской семье еще одного наследника

Буквально несколько минут назад в Букингемском дворце поделились радостной новостью – Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями. У пары родился сын.

Малыш достаточно крепкий. Весит он 3 тыс. 260 граммов. Наследник появился на свет ранним утром. 

"Герцогиня и малыш здоровы и чувствуют себя хорошо. Пара благодарит подданных за поддержку и неравнодушие. Остальные детали будут озвучены в ближайшие дни",

сказано в сообщении, которое передала в Twitter королевский репортер Эмили Нэш. 

Она же отметила, что, когда объявили только о родах герцогини Сассекской, на самом деле ребенок уже появился на свет. Поздравления с рождением первенца новоиспеченным маме и папе приходят со всего мира.

Известие о пополнении в королевской семье появились в середине октября прошлого года. Тогда было объявлено о беременности американской актрисы. Впрочем, долгое время ходили слухи, что она носит накладной живот. 

Меньше года назад, 19 мая, Меган Маркл и принц Гарри стали мужем и женой. Молодожены сразу же заявили, что не станут затягивать с наследником. 

Ксения АНДРЕЕВА
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