"Главный телесплетник страны": Галкин наехал на Малахова

Юморист устал от лживых статей о себе

Максим Галкин жестко прошелся по телеведущему Андрею Малахову. В социальных сетях муж Примадонны разместил гневное письмо, посвященное журналу, где была опубликована статья о том, что юморист строит дом на Кипре. Главным редактором издания является звезда "Прямого эфира".

"Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью <…>. Я уверен, что публикация оплачена агентством [недвижимости]и журнальчик в очередной раз подзаробатал копеечку на наших именах! Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал",





– жестко высказался Галкин.





Поводом для гневного письма послужила статья, в которой рассказывается, что у Галкина и Пугачевой есть гражданство Кипра, а сейчас на острове достраивают их особняк.









"Сейчас Пугачева и Галкин заканчивают строительство огромного трехэтажного коттеджа площадью 600 кв. м на побережье Средиземного моря в Лимасоле",









обирается возвести Гаклин эту информацию опровергает, добавив, что также не намерен строить часовню на своем участке, информация появилась о которой появилась в конце мая. Как сообщали СМИ, артист сна участке часовню в готическим стиле.





Алла Пугачева и Максим Галкин живут в своем роскошном замке с 2011 года. Строительство заняло почти семь лет. Известно, что в внутри 6 этажей, 20 комнат, сад и бассейн. Управляет всем Галкин с помощью системы умного дома.