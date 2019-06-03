"Главный телесплетник страны": Галкин наехал на Малахова

Нибиру
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Максим Галкин жестко прошелся по телеведущему Андрею Малахову. В социальных сетях муж Примадонны разместил гневное письмо, посвященное журналу, где была опубликована статья о том, что юморист строит дом на Кипре. Главным редактором издания является звезда "Прямого эфира".
К мирским властям Киева воззвали церковные
Виктория Скрипаль пообещала опубликовать эксклюзивные семейные фотографии и издать книгу