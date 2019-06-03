Блондинка в шоколаде заступилась за коллегу

Экс-претендентка на главное кресло страны Ксения Собчак намекнула обиженному пародисту и мужу Примадонны Максиму Галкину на преждевременность суждений по отношению к телеведущему Андрею Малахову. Под гневным постом отца двоих детей в Instagram наставница Бузовой переспросила, ручается ли тот, что создатель "Прямого эфира" имеет отношение к "крамольной" публикации.

"Максим,а ты уверен что это лично Андрей писал или контролировал?",

– переспросила Собчак.

Однако Галкин был непримирим, ответив, что редактор издания несет ответственность за все, что опубликовано на страницах его детища. Подписчики Максима с ним согласились. А вот Ксении Анатольевне досталось. (Орфография и пунктуация авторские).

"Опять со своими умными (в ковычках вопросами). Когда вы уже успокоитесь и займетесь своей личной жизнью. Заемучала уже всех", "Ксения адвокатом к этому сплетнику подрядились? Он Вам платит?", – напали пользователи на бывшую ведущую "Дома-2".

Ранее юморист распек Малахова за публикацию в его журнале, обозвав журналиста "главным телесплетником страны".







