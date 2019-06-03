Восхищение юмориста певицей поняли превратно

Максима Галкина не оставило равнодушным свежее фото, которое выложила в Instagram Полина Гагарина. На нем артистка показана в новом образе.

Она одета в яркое легкое платье, а на голове у звезды – венок из полевых цветов. Снимок понравился многим. Одним из первых откликнулся муж Примадонны.

"Красотка!" – написал юморист. И его сразу же обвинили:

"Алле расскажу все, бессовестный, изменяешь".

Досталось и Гагариной. "Я не ревнивая, но Полинкины длинные ножки повыдергиваю", – предупредила некая фанатка Максима.

А звезда просто любит лето. Его началу она и посвятила этот кадр. Поклонники не поскупились на комплименты и щедро осыпали ими артистку:

Какая милая", "Вот что значит русская красота", "Ааа, какая крутая фотка!!! Прям очень!!!", "Какое солнышко", "Не оторвать взгляда от Вас, Полина Сергеевна", "Невероятная красотка", "Какая прелесть, просто солнечная фея", "Ну очень вы красивая", "Шикарная", "Королева цветов", Принцесса лета".

Некоторые решили, что в таком виде она напоминает голливудскую актрису Пенелопу Крус. Другие заявили, что росийская звезда намного красивее и "лучше... нежнее".

Более раннее фото Полины вызвало восхищение у поп-короля. Филипп Киркоров даже дара речи лишился.

Восторженная реакция в адрес артистки не нова. Она часто покоряет фанатов разными образами. Не так давно она показалась в откровенных нарядах, что завело многих.