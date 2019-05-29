"Ох ты ж": Киркоров потерял дар речи от снимка Гагариной

Народный артист в восторге от тела коллеги по цеху

Полина Гагарина решила привлечь внимание к своей новой песне пикантным снимком. И не зря. Даже Филипп Киркоров не остался равнодушным и прокомментировал пост певицы.

"Ох ты ж…",

– написал Филипп. И подписчики согласились с высказыванием Киркорова.

Гагарина действительно покорила многих фанатов не только песней, но и видом. На кадре она сидит около стенки, прикрыв грудь рукой. При этом из одежды на ней только трусы.

"Полину поддерживаю! И петь умеет и есть что показать", "Красивая очень ❤️", "Невероятно красивая 😍", "Уууух 🔥😅топовая", "Песня супер кстати!", - поддержали в Сети Гагарину.

Однако нашлись и те, кто не обрадовался голому виду певицы:

"Полина,в платье Вам гораздо лучше!", "Что то она странная стала.Муж куда смотрит", "Такие трусы всё портят", "Полин.ну хватит прятать.там ни че нет", "Ну и зачем так???", "Раньше обожала Гагарину за то, что не как все, голая нигде не снималась, теперь интереса особого к ней нет".