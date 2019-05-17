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"Опасная": Гагарина заманила шикарными формами

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Артистка снова пощекотала нервы поклонникам

Полина Гагарина снялась в новом наряде, а фото выложила в соцсети. Увидев его,  фанаты залюбовались, а некоторые возбудились не на шутку.

В кадре певица изображена стоя. На ней короткое светлое платье с умолпомрачительным декольте, которое плотно обтягивает стройную фигуру и открывает длинные ноги в сапогах на высокой шпильке, а также роскошные прелести.

"Маню, так сказать",

– кокетливо подписала снимок артистка.   

Эмоции поклонников зашкалили. Многие щедро засыпали исполнительницу хита "Обезоружена" комплиментами: 

"Господи😍 вы всех уже заманили 🤤 А этот взгляд🙈🔥 Потрясающая❤️" , "Опасная 🙈🔥" , "Какая же Вы шикарная, невозможно отвести глаз😍🔥",Такая секси тут "Приманила меня", "У вас, Полина, фигура – бомба! 💥", "Ну что ж вы творите Полина Сергеевна? 🔥", "Какая красивая", "Огонь", "Какая ты миниатюрная😍 Полина, ты восхитительная! 🔝🔝🔝", "Ты крута", "Идеальная", "Это бесподобно!".

Были и те, кто выразил иное мнение. "Вообще, мнение со стороны, секси – это не Ваше, Вы хорошенькая девочка, а не роковая красотка. Это ниша Лободы", "Слишком откровенно. Будь поскромнее", "Пожалуйста, хватит худеть!!! Уже больно смотреть на кости! Умоляю", – отметили  некоторые дамы. А некто добавил: "Манить надо в красных труселях, а не вот это вот все".

Певица не раз и раньше дразнила подписчиков откровенными фото. Большинству это нравилось, они восхищались и ее прелестями в топе, и голыми стройными ногами.

Звезда отлично выглядит, ведь уделяет время для того, чтобы поддерживать форму, и ей это удается, что не раз отмечали в соцсети фанаты. Поэтому она не стестяется и при каждом удобном случает показывает великолепное тело и разжигает страсти горячими кадрами

Фоторепортаж
Из простушек в секс-символы: как менялись российские звезды
Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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