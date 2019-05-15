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Гагарина в микрошортах встала на четвереньки

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987
Артистка показала, как сохраняет фигуру

Полина Гагарина находится в прекрасной форме. Для этого ей не нужны специалисты, хватает физических нагрузок. Звезда постоянно выполняет множество упражнений, помогающих ей сохранять стройность. И готова даже встать на четвереньки, что и делает утром под присмотром личного тренера.

В сторис опубликовано видео того, как это происходит. В ролике певица интенсивно отжимается, прыгает, бегает, задирает ноги. А строгий наставник только подгоняет, не обращая внимание на ее тяжелое дыхание: "Давай чуть повеселее".

"Мучитель приехал", – иронично подписала один из кадров артистка. Похоже, несмотря на усталость, она не собирается отступать. Воскликнув "Ух!", продолжает двигаться, хотя под одним из следующих эпизодов оставила одно слово в адрес тренера – "Уходи".

Благодаря такому упорству выглядит Полина отлично, что не раз отмечали в соцсети ее поклонники. И ей не стыдно показать великолепное тело, на котором нет ни жиринки, ни складочки. 

Гагарина нередко балует фанатов пикантными фото. Она может, позируя, изогнуться в кокетливом мини на диване, тряхнуть обнаженными прелестями, оголившись, расставить ноги и даже зажечь не по-детски.

Как стало известно ранее, певица никогда не обращалась к помощи пластических хирургов. Она самостоятельно работала над внешностью, усиленно занимаясь в спортзале.

Фоторепортаж
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Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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