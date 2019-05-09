"Хороша": раздетая Гагарина тряхнула формами

Певица продемонстрировала подтянутое тело

Полина Гагарина завершила свой отпуск, опубликовав в Instagram красочное видео, на котором бежит по мосту в одном черном бикини. Поклонники пришли в восторг от точеной фигуры звезды, которую смогли рассмотреть во всей красе.

"Москва, я бегу к тебе!"

– подписала ролик артистка.

Под постом знаменитости, которая дополнила образ шляпой и солнцезащитными очками, развернулась бурная дискуссия среди пользователей Сети. Некоторые недоброжелатели отметили, что Гагарина сильно похудела и лишилась своих аппетитных форм.

"Полина, где твоя грудь? Когда-то такая была пышная и шикарная. Неужели это все", – поинтересовалась подписчица.

Однако таких было меньшинство, многие интернет-пользователи обрушились на злопыхателей, подчеркнув, что не в размере груди счастье женщины, а Гагарина – сексуальная и будоражащая воображение мужчин представительница слабого пола.

"Фигура просто атас! Супер! Ещё и после двоих деток", "Поля, ты очень красивая", "Шикарная! А какая фигура просто супер", "Зато вся натуральная, без силикона", "Идеальная", "Невероятная", "Вот..мужики пишут красивая, таки не в груди дело оказывается...дамы...", "А по-моему все гармонично", "Хороша", - отметили фанаты.