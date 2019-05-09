Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Хороша": раздетая Гагарина тряхнула формами

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Певица продемонстрировала подтянутое тело

Полина Гагарина завершила свой отпуск, опубликовав в Instagram красочное видео, на котором бежит по мосту в одном черном бикини. Поклонники пришли в восторг от точеной фигуры звезды, которую смогли рассмотреть во всей красе.

"Москва, я бегу к тебе!"

подписала ролик артистка.

Под постом знаменитости, которая дополнила образ шляпой и солнцезащитными очками, развернулась бурная дискуссия среди пользователей Сети. Некоторые недоброжелатели отметили, что Гагарина сильно похудела и лишилась своих аппетитных форм.

"Полина, где твоя грудь? Когда-то такая была пышная и шикарная. Неужели это все", – поинтересовалась подписчица.

Однако таких было меньшинство, многие интернет-пользователи обрушились на злопыхателей, подчеркнув, что не в размере груди счастье женщины, а Гагарина – сексуальная и будоражащая воображение мужчин представительница слабого пола.

"Фигура просто атас! Супер! Ещё и после двоих деток", "Поля, ты очень красивая", "Шикарная! А какая фигура просто супер", "Зато вся натуральная, без силикона", "Идеальная", "Невероятная", "Вот..мужики пишут красивая, таки не в груди дело оказывается...дамы...", "А по-моему все гармонично", "Хороша", - отметили фанаты.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Нужна помощь: Киев накатал кляузу на Москву в ЕС и НАТО

Возмущению Незалежной нет предела

Вот и конец: Кокорину и Мамаеву дали реальные сроки

Спортсмены отправятся за решетку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей