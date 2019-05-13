"Горяча": Гагарина в мини изогнулась на диване

Певица показала все самое лучшее

Поклонники Полины Гагариной замерли в ожидании: вот-вот их любимица порадует публику новым творением.

"Скоро новая песня",

– написала певица на своей страничке в Instagram, сопроводив свой пост чудесной фотографией. На ней босая, растрепанная Гагарина задумчиво смотрит вдаль. Звезда одета в короткое золотое платьице, которое не скрывает ее фигуру, а лишь подчеркивает, в какой отличной форме находится Полина.

Восторгу поклонников певицы не было предела:

"Вааау, какая шикарная, божеее", "Ходячий секс) Но самый секс в этой девушке– голос...)", "Великолепная Полина! Вы потрясающая", "Нереальная", "огого!!! солнышко на этой фотке не такое горячее, как Полина!!!)", "Самая красивая на свете Мы любим вас", "Невероятная малышка", "Поля, какая же ты шикарная", "Охх огонь просто, а не девушка", "Бомбическая фоточка", "томная киса на отдыхе", "Просто кукла(в хор смысле этого слова)", "На ваши ножки можно любоваться вечность Облизал бы их", "Девушка Секас!!! Горячаааа!!!!"

А один из поклонников посоветовал Гагариной развивать и другие грани ее таланта:

"Полина, Вам надо обязательно сниматься в кино. В полнометражном художественном фильме! У Вас есть все данные для этого! Ждем!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

