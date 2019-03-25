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"Прямо Монро": Гагарина завлекла сексуальным видом

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Любимица публики сразила поклонников наповал

Полина Гагарина относится к тем российским звездам, которыми фанаты не только интересуются, но и постоянно восхищаются. Ее очень редко критикуют в соцсети за внешний вид – напротив, все, в чем бы ни показалась артистка, очень нравится ее поклонникам. 

Нарезка из фото в сопровождении известной композиции "Обезоружена", которую певица выложила в Instagram, также покорила фолловеров. Они с удовольствием откликнулись на публикацию и направили в адрес звезды много приятных слов, даже признали ее сходство с мировым секс-символом:  

"Прямо Мэрилин Монро", "Очень красивая", "Какая Вы невероятная", "Лучшая", "Круто", "Ты великолепна!", "Класс", "Прекрасно выглядите".

Представители сильного пола от вида Полины в кровати, да еще в такой раскованной позе, чуть дара речи не лишились: "Ооо", "До глубины души", – поделились они эмоциями и ощущениями.

Между тем Гагарина всего-навсего проанонсировала свое новое выступление:  

"До встречи завтра в @terekhovgirl",

И, видимо, ей удалось завлечь публику. Подписчики обещали прийти на ее концерт, А те, кто не сможет побывать на нем, сильно жалели.

Популярная российская артистка, как известно, участвует в шоу Singer в Китае. Ей приходится разрываться между двумя странами, и не всегда эти переезды комфортны. Как выяснилось, накануне, вылетая из Гуанчжоу в Россию, певица и ее команда пережили жуткий стресс.

Оказалось, что сопровождающие купили билет не на тот поезд. Гагарина, музыканты и танцоры, оказавшись на другом вокзале, поняли, что здорово опаздывают в аэропорт. Певица поймала такси, водитель которого, чтобы успеть до самолета, вылетел на встречку.

"Мы закрывали лицо руками от страха. Потом вбежали в аэропорт за пять минут до конца регистрации... с диким криком умоляли пропустить нас без очереди, чтобы пройти паспортный контроль",

– рассказала Полина в соцсети под кадром, на котором у нее испуганный взгляд. Но на этом волнения не закончились, продолжила она:

"После мы бежали на посадку и, дойдя до нужного выхода, увидели, что его изменили, а аэропорт Гуанчжоу огромный. Когда мы добежали, все переглянулись с застывшей мыслью в глазах: может, нам не нужно на этот самолет?" 

Фанаты, как могли успокаивали любимицу. "Это все суета м мелочи жизни", "Не переживайте, что сейчас так много всего с Вами происходит, принимайте все с радостью, мир Вам отплатит так же", – написали они в ответ.

Однако, к счастью, подобное случается редко. Чаще Полина радует своих почитателей более приятными новостями и откровенными фотосессиями. На днях она опубликовала соблазнительное фото, вызвавшее у зрителей массу бурных эмоций. До этого возбудила "голым" кадром и показалась в странном виде.

Фоторепортаж
Из простушек в секс-символы: как менялись российские звезды
Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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