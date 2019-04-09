Гагарина оголилась у всех на глазах

Артистка удивила фанатов горячими кадрами

Полина Гагарина, которая не часто обнажает прелести, на этот раз показалась в достаточно откровенном виде. Она опубликовала в сторис отрывки клипа на песню "Меланхолия", попавшего в Сеть раньше. Но они оказались самыми провокационными.

"Тысячу раз в секунду бешено сердце бьется",

– поет звезда в ролике, проходя по залам, сначала взмахивая длинной юбкой, потом сбрасывая ее на ходу. И, оставшись в одном боди, начинает подпрыгивать, расставив ноги.

Пользователи Сети высказались неоднозначно. Пока одни хвалили артистку, другие возмущались:



"Хореографа расстрелять, сценариста привязать к хореографу, костюмера закопать... летающие трусы",﻿ "Такое смешанное чувство... Образ Полины представлялся нежным и искренним, а тут такая пошлость в виде нелепых движений и постепенного раздевания...", "Ох уж эти труселя... Как-то без их демонстрации бы обойтись", "Что происходит с ногой?.. Такое чувство, что она живет своей жизнью, а Полина пытается ее угомонить – такое я видела у собак", "Все, что могу сказать: было стыдно смотреть. Полина, это же не твой уровень!﻿", "Трусы (купальник) безобразные и все время залезали в... Кошмар!", "Дикая безвкусица и рыночная пошлость".



В остальных эпизодах появляются уже две Полины. Одна показана все в том же открытом наряде желтого цвета. Другая блистает в вечернем платье с глубоким декольте.

Но самых преданных ничего не смутило. "Мурашки по коже... Это невероятно! Вы большая молодец", "Полина! Мчу к Вам на концерт!" – восхищались и делились планами они, добавив, что "очень ждут" нового выступления певицы.



Когда ролик был опубликован в интернете, стало известно, что его снимали в одном из знаменитых московских отелей. Подготовка к записи видео длилась несколько недель и шла три дня, два из которых съемочная группа работала по 20 часов.

Полина Гагарина не только исполняла песню, играла основные роли, но и стала сорежиссером ролика. "В клипе на трек "Меланхолия" я много и необычно танцую, через танец выражаю свою эмоцию. В видео есть элементы контемпа, классики и даже трюков... Я обожаю танцевать, для меня это абсолютное эмоциональное освобождение", – рассказала она.

Что касается голых прелестей, звезда иногда блистает ими перед фанатами. Не так давно в соцсети появились ее горячие фото. Ранее она завлекла поклонников сексуальным образом, а до этого и совсем разделась.