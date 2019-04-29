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"Вялая нижняя часть": раздевшуюся Гагарину обругали

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Певица показала фигуру на заграничном пляже

Задорный кадр не всем пришелся по вкусу.

Полина Гагарина, наконец, решила сменить обстановку и отдохнуть от работы на побережье. Звезда улетела в Дубай и поделилась с подписчиками своим счастьем.

Артистка выложила в своем Instagram забавное фото, где она в купальнике стоит на песке, ухватившись за флаг и отклонившись назад.

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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

"Нет, мы не на мальдивах. ( по требованию моих подписчиков) Тут ветер, кстати, сильный. Держусь, сносит", – написала она.

Подобные кадры Гагарина выкладывает нечасто, и пользователи оживились. Одни встревожились, что Полина совсем ничего не ест – певица, по их мнению, очень худенькая.  Других позабавило, что она отклонилась в противоположную ветру сторону. Неожиданно объявились и злопыхатели. Они обругали Гагарину за фото на пляже, назвав его позорным (орфография и пунктуация сохранены).

"Полина, конечно, сдувает, худышка такая", "Когда рядом люди проходят спокойно и их не сносит. А Гагарину швыряет во все стороны", "Очень позорное фото", "никому не интересно вялая дрянная нижняя часть тела", "Оно и понятно,что сносит.Начните кушать,Полина)" "Красоткаа", "Ахах, Полина, обожаю", "фото атас просто!!!" "Миллионы имеют ,чего бы не ездить!отдыхать тоже нужно но в купальнике непривычно вас видеть!и зачем ??вы эталон женственности и стиля ,а не голых поп!" "Фото не красивое)))" "Полина ветер в другую сторону(флаг))))"

- написали комментаторы.

Ранее Гагарину осудили за слишком откровенный, по мнению публики, клип.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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