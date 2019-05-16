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"Кажется, влюбилась": Гагарина вышла на улицу без белья

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Артистка сразила фанатов наповал

Полина Гагарина обновила летний гардероб и поучаствовала в небольшой фотосессии. Снимки опубликованы в соцсети. Поклонники восхищены.

В кадрах звезда изображена в шортах и коротком топе с высокой талией и топе бледно-голубого цвета. Заметно, что была без лифчика. Она позировала на террасе московской многоэтажки, покрытой настилом из дерева, то склонив голову назад, то повернувшись голой спиной.

"Лето в городе! Как же хорошо в Москве – солнце", – поделилась радостью Полина. И спросила, какое фото больше понравилось.

Фанаты сразу откликнулись. Отметив, что "невозможно выбрать", они оценили по достоинству оба снимка и засыпали любимицу комплиментами: 

"Вообще огонь🔥", "Кажется, влюбилась", "Шикарная", "Какие фотки крутые 😍 Красотка", "Богиня", "Как всегда – супер", "Ты лучшая", "Я таю... Идеальная🔥Нет слов", "С ума сойти".

Почти всем понравилось, хотя нашлась и "ложка дегтя". Одна подписчица осталась недовольна." Утомили банальные полуголые фото. Разочарование. Где творчество-то?! Отписываюсь", – возмутилась она.

Гагарина показывалась на смелых фото не раз. И не всегда мнения о ее раскованном виде были положительными. Ранее артистку распекли за пошлые кадры.  

Фоторепортаж
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Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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