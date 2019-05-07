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"Какая экспрессия": игривая Гагарина задрала платье

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Артистка возбудила фанатов голыми ногами

Полина Гагарина решила подразнить подписчиков и опубликовала игривую фотографию на своей страничке в Instagram.

На фото певица показалась в бело-голубом платье. При этом Полина поиграла с одеждой на сильном ветру. В результате чего получился откровенный снимок, с задранным платьем.

Подписчики восхитились Гагариной и ее сексуальными ногами. "Самая прекрасная💓", "Какое платье? НОГИ БОМБИЧЕСКИЕ👑", "Особенно ноги!!!", "Как легко и возлушно", "А мне ножки нравятся😉", "А ноги то какие шикарные!!!", "Ух! Какая экспрессия! Какая игривая ветренная волна!😉👌".

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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Ранее Гагарина рассказала о появившихся проблемах во время отдыха.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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