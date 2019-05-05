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Раздетая Гагарина попросила о помощи

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
У артистки появились проблемы на пляже

Полина Гагарина продолжает отдыхать на море и выкладывает откровенные снимки.

На новом фото певица сидит около воды с мини-купальнике, который едва прикрывает интимные места. Этот кадр Полина сопроводила историей о том, что ее ребенок не хочет идти купаться.

"В общем, Мия победила, мы больше не ходим на море, мы базируемся в бассейне и по очереди бегаем на морские заплывы🤦🏼‍♀️ у кого так же? Есть ли способы ... решения?",

– спросила артистка.

Подписчики не только поделились своими историями и решениями проблемы, но и восхитились фигурой Гагариной.

"Конечно есть, подождать год, другой😝 потом из воды не вытащите ❤️", "Классная дама", "Суперская", "Полин, у тебя такие ножки красивые", "Через год все поменяется!", "
Талантище и мега красотка 👏🏻", "Полина, потрясающе выглядите!!! Фигура супер😊", "Эти плечи, эти губы и глаза 🤦‍♂️моя радость 🔥", "Какая красавица😘".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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