"Напоминает гоблина": Гагарину сравнили с уродцем

Голая съемка певицы не понравилась фанатам

Полина Гагарина готовиться к выходу новой песни "Ангелы в танце". Для презентации композиции уже готова обложка, для которой артистка снялась в одних трусах. На фотографии певицы не демонстрирует свое красивое тело, а, наоборот, скрывает его, сядя на корточках.

Такая поза поклонникам Гагриной не понравилась. Они сравнили девушку с уродливым персонажем фильма "Властелин колец", а кто-то и вовсе обвиняет звезду в плагиате, ведь почти такая же обложка была у музыкального альбома Натальи Орейро.

"Уж очень напоминает обложку старенького альбома Натальи Орейро", "Не хватает фразы "где мое колечко?", "Напоминает гоблина", "Как уродливый персонаж из фильма", "Агрессивно",

– прокомментировали пользователи.

Критике подверглась и сама песня. Гагариной посоветовали вернуться к Валерию Меладзе, так как именно он написал для нее лучшие песни. Певица перестала работать с продюсером в 2015 году, но призналась, что не хотела этого. С Максимом Фадеевым творческое сотрудничество тоже оказалось непростым: работать с ним Гагариной было не комфортно, а мужчина до сих пор с ней не здоровается.

Теперь выпускница "Фабрики звезд" занимается своим продвижением сама, и, как видно по комментариям, поклонники не на 100% довольны ее творчеством – сообщает "Пятый канал".

"Зачем? Всегда ведь достойно держалась", "Неужели нельзя самой идею придумать", "Зачем тебе оголяться?", "Трусы тоже можешь снимать", "Оденься", "Кровь из ушей от вашей песни",

– эмоционально высказываются пользователи.

Полина Гагарина не впервые публично раздевается, ранее ее разнесли за вульгарный танец.