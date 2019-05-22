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Мужу Утяшевой позавидовали после эротической зарядки

Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva
Сексуальная гимнастка показала любимые упражнения

В аккаунте Ляйсян Утяшевой появилось видео, где спортсменка демонстрирует свою ежедневную зарядку. Обтягивающий наряд знаменитости и весьма эротичные позы не смогли оставить равнодушными подписчиков: женщины обещают делать такой комплекс дома, мужчины завидуют супругу телезвезды.

"Самая лучшая", "Буду стараться повторить", "Как барби", "Паша, тебе так повезло с такой красоткой", "Гибкая и стройная", "Завидую Паше", "Пантера", "Секси", "Богиня", "Красотка", Молодец",

восхитились пользователи.

Без внимания не осталась и странная песня, под которую упражняется телеведущая. Оказалось, что автор слов – 6-летний сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.

Утяшева не всегда получает под своими снимками комплименты, несколько дней назад за ее фото с раздвинутыми ногами вызвал шквал негатива. Подписчики упрекали звезду в недостойном поведении, напоминали ей о татарских корнях и религии.

"Что за мода пошла, ноги раздвигать?!", "Пошло", "Синдром Волочковой", "Я думала вы умная женщина", "Вы же восточная женщина, не стыдно?", "Теперь все татарки так делают?", "это слишком, вы же мусульманка",

– высказались комментаторы.

Ранее Утро опубликовало видео с мокрой Глюкозой.

Дарья ПЕТРОВА
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