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"Бестыжая": мокрая Глюкоза станцевала для иностранца

Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Певица примерила самые откровенные наряды

Наташа Ионова разместила в своем Instagram провокационное видео, которое было снято во время ее фотосессии с зарубежным фотографом. Образы для съемки Глюкоза выбрала самые откровенные: прозрачное белье и крошечные боди. В какой-то момент звезда и вовсе залезает в ванну с водой и позирует мокрая.

Вызывающий вид знаменитости оценили не все подписчики, некоторые пользователи были просто шокированы такой откровенностью.

"У тебя же муж и маленький дочки, не понимаю", "Скоро на сцену в одних трусиках", "Я думала вы более приличная и скромная", "Стали порно актрисой", "Бестыжая", "Пошловато смотрится", "Меня затошнило",

прокомментировали пользователи.

Как сообщает "Пятый канал", знаменитость проигнорировала все замечания злопыхателей.

Преданные фанаты обратили внимание на энергию и отличную фигуру звезды, они считают, что выглядеть так после рождения двоих детей – это фантастика.

 

 

"Фигура бомба", "Фантастика", "Шикарное тело", "Роскошная женщина", "Оригинально, эстетично, красиво", "Идеал", "Красавица невозможная", "Тело мечта", "Столько секса", "Богиня",

– восхитились комментаторы.

Ранее в Сети появилось фото Анфисы Чеховой в кружевном белье. 

Дарья ПЕТРОВА
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