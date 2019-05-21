"Бестыжая": мокрая Глюкоза станцевала для иностранца

Нибиру
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Наташа Ионова разместила в своем Instagram провокационное видео, которое было снято во время ее фотосессии с зарубежным фотографом. Образы для съемки Глюкоза выбрала самые откровенные: прозрачное белье и крошечные боди. В какой-то момент звезда и вовсе залезает в ванну с водой и позирует мокрая.
Вызывающий вид знаменитости оценили не все подписчики, некоторые пользователи были просто шокированы такой откровенностью.
"У тебя же муж и маленький дочки, не понимаю", "Скоро на сцену в одних трусиках", "Я думала вы более приличная и скромная", "Стали порно актрисой", "Бестыжая", "Пошловато смотрится", "Меня затошнило",
– прокомментировали пользователи.
Как сообщает "Пятый канал", знаменитость проигнорировала все замечания злопыхателей.
Преданные фанаты обратили внимание на энергию и отличную фигуру звезды, они считают, что выглядеть так после рождения двоих детей – это фантастика.
"Фигура бомба", "Фантастика", "Шикарное тело", "Роскошная женщина", "Оригинально, эстетично, красиво", "Идеал", "Красавица невозможная", "Тело мечта", "Столько секса", "Богиня",
– восхитились комментаторы.
Ранее в Сети появилось фото Анфисы Чеховой в кружевном белье.
Эпатажный снимок быстро исчез