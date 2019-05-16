"Вот это красота": Курникова скинула одежду

Теннисистка продемонстрировала спортивное тело в бикини

Анна Курникова редко выкладывает откровенные снимки, поэтому подписчики бурно отреагировали на опубликованные в Instagram сексуальные фотографии и видео. Оказалось, что 37-летняя знаменитость снялась для обложки модного российского журнала.

Подписчики на откровенные кадры отреагировали бурно: кто-то восхищается фигурой стройной блондинки, кто-то, наоборот, не может понять ее оголения.

"Зачем? Состоявшаяся женщина, мама и оголяется. Неужели нужда?", "Красавица, умница и жизнерадостная", "Бомба, всегда была такой", "Великолепная!", "Шикарная фигура", "Красавица", "Русская красавица", "Красивая, умная, достойная девушка",

– высказались пользователи.

В 2001 году теннисистка решила завершить карьеру из-за травм и начала работать моделью. На одной из съемок она познакомилась с певцом Энрике Иглесиасом – с тех пор пара не расстается. Влюбленные не оформили свои отношения официально, но живут вместе уже более 15 лет, в 2017 году у пары родились 2 детей.

Ранее в Сети жестко прошлись по внешнему виду Марии Шараповой.