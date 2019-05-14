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"Я говорила сама с собой": обнаженная Семенович шокировала признанием

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich
Певица не всегда была такой позитивной

Анна Семенович поделилась с подписчиками личной историей из жизни. Оказывается, бывшая "Блестящая" не всегда была такой жизнерадостной, какой ее привыкли видеть фанаты. Артистка призналась, что в ее жизни был тяжелый период, когда она перестала замечать хорошее и жалела себя.

"Наверное, это было связано с большими перегрузками на работе, в тот момент я находилась в разрушительных отношениях с мужчиной. Я взяла билет и совершенно одна улетела отдыхать, чтоб разобраться в ситуации. Я лежала на солнце читая умные книги и говорила сама с собой!"

– подписала горячий снимок Анна.

В разговорах сама с собой певица приняла решений уйти от разрушительных отношений с мужчиной и снова начала любить себя.

Такая терапия не прошла даром. Семенович на всех фотографиях и видео улыбается, выглядит веселой и полной сил. Похоже, она действительно смогла полюбить себя, так как без стеснения публикует откровенные снимки в купальниках и нижнем белье.

Подписчики решили поддержать артистку комплиментами.

"Красивая девушка, яркая, замечательная, с хорошим чувством юмора!", "Столько секси-красоты", "Огонь", "Божественная", "Шикарная няшка", "Бомба", "Ох, красотка, любимая моя",

– похвалили пользователи. 

Ранее в Сети появилось интимное видео с Ксенией Собчак. 

Дарья ПЕТРОВА
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