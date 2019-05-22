"Выходи за меня": для Бузовой нашелся мужчина

Одиночество популярной певицы может закончиться

Ольга Бузова поразмышляла в социальных сетях о важных качествах ее будущего избранника. Поклонники были приятно удивлены мудрыми словами телеведущей.

"Сильный мужчина поможет, когда тебе плохо, а слабый будет делать вид, что ему ещё хуже!!!",

– подписала пост знаменитость.

Среди подписчиков звезды нашелся тот, кто считает, что именно он достоин Ольги Бузовой. Мужчина сразу заявил о серьезности своих намерений и позвал ведущую "Дома-2" замуж.

"Выходи за меня, я дам тебе силу, радость и мужское плечо. Не грусти, Олечка",

– пишет неизвестный мужчина.

Поклонники звезды считают, что Бузова сама виновата в своем одиночестве, и посоветовали ей вести себя по-другому. Кто-то и вовсе назвал телеведущую старой для отношений.

"Оля, вы уже старая для отношений, хорош мечтать", "Хватит ныть", "Девочка должна оставаться беззащитной", "Все свое время, еще найдется достойный", "У тебя нет мужчины, откуда ты можешь знать?", "Ты молодец, но себя жутко обезобразила штукатуркой", "Сама выбираешь слабых",

– прокомментировали пользователи.

Видимо, в личной жизни телеведущей действительно настали не лучшие времена. Ситуация осложняется плотным концертным графиков артистки, съемкой клипов и работой на "Доме-2". Но скоро в ее личной жизнь могут наступить перемены.

По информации СМИ, Ольга Бузова и Тимур Батрудинов станут участниками шоу "План Б". За сердце знаменитостей будет бороться 20 участников. Если звезды не смогут найти себе пару среди, то должны будут пожениться.

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