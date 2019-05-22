"Слишком горяча": на Водонаевой лопнуло платье

Звезда "Дома-2" публично оконфузилась

Алена Водонаева делится всеми подробностями своей жизни в Instagram. На этот раз спутник красотки заснял, как обтягивающий наряд знаменитости порвался в районе ягодиц.

Молодой человек, смеясь над Водонаевой, сказал, что теперь всем видно ее нижнее белье. Исправить произошедшее и спрятать прелести бывшей участницы "Дома-2" пара пыталась с помощью булавки.

Возможно, соблазнительный наряд Водонаева надела как раз ради своего ухажера – молодого художника Оскара. Сама девушка их отношения никак не прокомментировала, но вместе они отправились на литературные чтения.

Из видео, опубликованном в социальных сетях знаменитости, слышно, что на сцене зачитывают пикантный монолог, наполненный сексуальными подробностями. В это время Алена и Оскар прижимаются друг к другу и переглядываются.

Внешность сексуальная красотки не оставляет подписчиков равнодушными. Они заваливают Алену Водонаеву множеством комплиментов.

"Красивая", "Секси", "Слишком горяча", "Хороша, чертовка", "Хорошая фигура", "Огонь", "Какая классная девка", "Сексуальная",

– комментировали пользователи.

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