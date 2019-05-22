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"Слишком горяча": на Водонаевой лопнуло платье

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Звезда "Дома-2" публично оконфузилась

Алена Водонаева делится всеми подробностями своей жизни в Instagram. На этот раз спутник красотки заснял, как обтягивающий наряд знаменитости порвался в районе ягодиц.

Молодой человек, смеясь над Водонаевой, сказал, что теперь всем видно ее нижнее белье. Исправить произошедшее и спрятать прелести бывшей участницы "Дома-2" пара пыталась с помощью булавки.

Возможно, соблазнительный наряд Водонаева надела как раз ради своего ухажера – молодого художника Оскара. Сама девушка их отношения никак не прокомментировала, но вместе они отправились на литературные чтения.

Из видео, опубликованном в социальных сетях знаменитости, слышно, что на сцене зачитывают пикантный монолог, наполненный сексуальными подробностями. В это время Алена и Оскар прижимаются друг к другу и переглядываются.

Внешность сексуальная красотки не оставляет подписчиков равнодушными. Они заваливают Алену Водонаеву множеством комплиментов.

"Красивая", "Секси", "Слишком горяча", "Хороша, чертовка", "Хорошая фигура", "Огонь", "Какая классная девка", "Сексуальная",

комментировали пользователи.

Ранее Утро показало эротичную зарядку Ляйсан Утяшевой. 

Дарья ПЕТРОВА
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