"Непонятная": дочь Аллегровой унизили в Сети

Ирина Аллегрова поздравила свою дочь Лалу с 47-летием и опубликовала архивные снимки с девушкой, сделанные в разные годы. Подписчики начали сравнивать знаменитую мать и дочку по внешности и нашли, что Лала проигрывает певице по красоте.

"Мама красавица, но дочь непонятная", "Дочь старше выглядит", "Не похожи. Очень разные", "Мама красавица, а дочь на ведьмочку похожа", "Вообще на вас не похожа", "Лала по внешности не в вас",

– высказались подписчики.

Первым мужем Ирины Аллегровой был баскетболист Георгий Таиров, брак был скоротечным, но у супругов родилась дочь Лала. Первое время девочка воспитывалась бабушкой и дедушкой, так как у певицы был плотный концертный график.

Деятельность Лалы всегда была связана с творчеством: она была бэк-вокалисткой, несколько раз пела вместе с мамой, но потом решила помогать ее продвижению – стала концертным директором Аллегровой.

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