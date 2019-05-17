Умирающего Марьянова накачали психотропными веществами

Жизнь актера можно было бы сохранить

Стало известно, что директор реабилитационного центра, где находился Дмитрия Марьянов, дал указание вводить звезде психотропные препараты "Галоперидол" и "Феназепам". Первое средство применяют при шизофрении, маниакальных состояниях и галлюцинациях. Второй препарат оказывает транквилизирующее и седативное действие.

У средств обширный список противопоказаний, применять их можно только в медицинских учреждения и по назначению врача. Известно, что оба лекарства были приобретены центром у неизвестных производителей, а сроки годности также не установлены.

Обвиняемые свою вину так не признали, но следователям удалось собрать достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела, сообщает Следственный комитет.

Напомним, актер скончался 15 октября прошлого года. Известно, что до этого он находился в наркологической клинике, где неоднократно жаловался врачам на свое плохое самочувствие и боли. Скорую Марьянову вызвали очень поздно, он скончался в больнице из-за кровопотери, вызванной разрывом вены.

После смерти актера началась борьба за его наследство.