Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умирающего Марьянова накачали психотропными веществами

Дмитрий Марьянов. Фото: www.globallookpress.com
Жизнь актера можно было бы сохранить

Стало известно, что директор реабилитационного центра, где находился Дмитрия Марьянов, дал указание вводить звезде психотропные препараты "Галоперидол" и "Феназепам". Первое средство применяют при шизофрении, маниакальных состояниях и галлюцинациях. Второй препарат оказывает транквилизирующее и седативное действие.

У средств обширный список противопоказаний, применять их можно только в медицинских учреждения и по назначению врача. Известно, что оба лекарства были приобретены центром у неизвестных производителей, а сроки годности также не установлены.

Обвиняемые свою вину так не признали, но следователям удалось собрать достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела, сообщает Следственный комитет.

Напомним, актер скончался 15 октября прошлого года. Известно, что до этого он находился в наркологической клинике, где неоднократно жаловался врачам на свое плохое самочувствие и боли. Скорую Марьянову вызвали очень поздно, он скончался в больнице из-за кровопотери, вызванной разрывом вены.

После смерти актера началась борьба за его наследство. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Москве расчистили обратную дорогу в ПАСЕ

Совет Европы постановил предоставить всем равные права

Запуск "Северного потока-2" будет отложен

Противники газопровода добились своего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей