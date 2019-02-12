В смерти Марьянова нашли криминал

Кричащего от боли актера оставили в опасности

Директора реабилитационного центра "Феникс" Оксану Богданову подозревают в том, что она осознанно отказалась вызывать "скорую помощь" Дмитрию Марьянову, хотя понимала, в каком плохом состоянии он находился. В результате артист, мучившийся больше суток от боли, скончался. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Ранее директору рехаба предъявили обвинение в том, что она незаконно оказывала небезопасные услуги. В ходе этого расследования сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что Богданова оставила Марьянова в опасности, и завели против нее второе уголовное дело по статье 125 УК РФ.

Следователи выяснили, что 15 октября 2017 г. актер уже с утра жаловался сотрудникам центра на плохое самочувствие и боль в ноге. Добровольцы, работающие в рехабе, как минимум 10 раз сообщали об агонии артиста директору. Однако Богданова, понимая, что в клинике нет персонала, способного оказать экстренную помощь, а также зная о серьезном диагнозе Марьянова, который находился там без собственного телефона, подвергла его жизнь риску.

"Подозреваемая запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра",

– цитирует слова Врадий агентство ТАСС.

Она добавила, что если бы артиста вовремя доставили в больницу, когда он только начал жаловаться на ухудшающееся самочувствие, его можно было бы спасти. Однако "скорую помощь" Марьянову вызвали не сотрудники "Феникса", которые должны были заботиться о нем, а другой пациент.

В результате актер умер в больнице из-за оторвавшегося тромба, который закупорил кровеносный сосуд.