Женщина идет к цели всеми путями

Ксения Бик готова на все, только бы дочь тоже получила часть того, что осталось от мужа – известного актера Дмитрия Марьянова. Желая добиться этого, она даже подала иск в суд, причем не только на других законных наследников – отца и сына кинозвезды, – но также на себя. Об этом рассказали родные артиста.

"Истец – Бик Анфиса, дочь Ксении. Иск подан ее матерью, являющейся законным представителем ребенка", – подтвердил изданию "7 дней" сын Марьянова Даниил. Вторым ответчиком указан Юрий Георгиевич Марьянов (отец актера), и третьим – Ксения Бик.

Адвокат младшего наследника пояснила: "То есть вдова фактически подала в суд на саму себя. Это, по словам Виктории Крыловой, "с точки зрения процессуального права, абсурдно".

После знаменитого актера осталось много. Это банковские счета, недвижимость, автомобиль и мотоциклы. По закону, все должно быть разделено между тремя наследниками первой очереди – сыном, пожилым отцом и вдовой. Дочь Бик Анфиса не является родной Дмитрию Марьянову, он ее даже не удочерял.

В конце прошлого года Ксения обратилась в суд с требованием признать девочку иждивенкой актера, так как, когда они жили в браке сама женщина не работала и была на содержании у мужа вместе с дочкой. Тогда ее заявление не рассматривалось.

Однако Бик продолжила борьбу и снова обратилась в суд. В иске она поставить дочь в одну очередь с другими наследниками как иждивенку, выделив ей такую же долю, как и остальным.

Мать Даниила Марьянова отметила, что после смерти Дмитрия "Ксения пользуется фактически почти всем его имуществом". И не принимает предложения о его разделе по закону.

У родственников и близких актера немало вопросов к его вдове. Особенно о смерти Дмитрия. Они хотят знать, почему Марьянов сразу, как только объявил жене о решении расстаться с нею, оказался заперт в клинике, не сумел оттуда выбраться и погиб. Между тем в случае развода Ксении не досталось бы ничего, поскольку все имущество, кроме мотоцикла, артист заработал до брака с нею.

О тайне смерти любимца публики гадают многие, и споры о том, как это произошло и по какой причине, не утихают. На днях стало известно, что артист "истекал кровью целую неделю", перед тем как его не стало.

Ксения Бик не так давно пожаловалась, что ее долго травили многие – и бывшие друзья Дмитрия Марьянова, и его поклонники, и экс-возлюбленные, – что она принимала близко к сердцу, и "умирала каждый раз". И тогда же потребовала, чтобы разговоры о причине его раннего ухода из жизни прекратились.



Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года. Незадолго до этого он находился в частном подмосковном центре "Феникс", якобы пытаясь избавиться от алкогольной зависимости. Там ему стало плохо, актера доставили в ближайшую больницу, но он уже был мертв.

В его смерти обвиняли и сотрудников "Феникса", и вдову По официальной версии, у кинозвезды оторвался тромб.

