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Я умирала: Вдова Марьянова рассказала об ударах ненавистников

Дмитрий Марьянов. Фото: www.globallookpress.com
Женщина не ожидала ненависти, с которой столкнулась после ухода мужа

Ксению Бик долго травили многие – и бывшие друзья Дмитрия Марьянова, и его поклонники, и экс-возлюбленные. Об этом она сама сообщила накануне. 

Вдова потребовала, чтобы разговоры о причине его раннего ухода из жизни прекратились.

"Сколько можно Димино имя полоскать? Я для того и появилась в публичном пространстве, чтобы прекратить спекуляции и сплетни. Больше обсасывать нечего. Даю официальный ответ на все домыслы и вопросы. Расследование закончено, забудьте! Дело передано в прокуратуру. Я с самого начала была признана потерпевшей стороной... И виновные в случившемся ответят по закону!"

– заявила Ксения накануне в интервью одному из журналов. И добавила, что после смерти мужа ей было тяжело справиться с негативом, который сыпался со всех сторон.

"Начался ад... По телефону, в соцсетях, письмах: "Ходи и оглядывайся, я тебя собью машиной", "Я тебя за волосы вытащу из Диминой квартиры". Я вежливо объясняла – бесполезно. Меня даже не пытались услышать. Первое время я пропускала эти удары, принимала все близко к сердцу, умирала каждый раз. К моему горю примешалась еще и людская ненависть",

– отметила Бик. И сказала, что научилась жить дальше и игнорировать все выпады в свой адрес.  

Не оставила Ксению равнодушной и вчерашняя передача, посвященная мужу. Вдова прокомментировала шоу в соцсети, ответив на обвинения во лжи от экс-любовниц супруга.

"Все, что я испытываю, глядя на вчерашнюю вакханалию, – это печаль, сострадание и жалость. Это страшно! Выбрать такую жизнь, как у некоторых людей, это страшно! Я могу встретиться с "красными шапочками", "белыми кудрями", "сизыми носами" глаза в глаза, на кухне за чаем, в студии, да где угодно! Их нельзя бояться, как нельзя бояться платяной моли. Стыдно бояться", 

– написала Бик в Facebook. И сравнила людей, участвовавших в передаче, со стадом выставляющих себя "идиотами, унижающими все святое и чистое, что есть в них самих". Но мешать им она не будет, "пусть продолжают".

В программе "Пусть говорят", о которой идет речь, мать единственного сына Дмитрия Марьянова прервала долгое молчание. Ольга Аносова рассказала об отношениях с актером, как он просил ее родить ему ребенка, и о том, кого винит в смерти кинозвезды, в программе.

В 1993 г. ей предсказывали блестящую карьеру модели. Но после знакомства с восходящей кинозвездой жизнь девушки изменилась. Влюбленные поселились в съемной квартире рядом с "Мосфильмом", через три года у них родился сын Даниил.

Однако актер почти все время проводил в театре или на гастролях, много пил. Из-за того, что у молодых супругов не хватало денег и на ребенка, они часто ругались, и скоро Ольга, забрав малыша, ушла к богачу, который пообещал, что поможет ей взойти на мировые подиумы.

После расставания Марьянов и Аносова продолжали встречаться. Актер навещал бывшую, давал деньги на сына и оплачивал его учебу в частной школе. Также, по словам Ольги, Дмитрий приходил к ней и как к любимой женщине. Однажды он даже попросил, чтобы экс-супруга родила ему второго ребенка, а когда та отказалась, заявил, что женится на Ксении Бик.

Кроме того, Аносова обвинила вдову актера в обмане. Она сообщила, что дочь Анфису Ксения родила не от Дмитрия. Ее слова подхватила другая близкая в прошлом подруга актера.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 г. при странных, по мнению многих, обстоятельствах. И с того времени разговоры о том, кто виноват в его кончине, не стихают. Подозревали и сотрудников реабилитационного центра "Феникс", в котором находился актер, и даже вдову. По официальной версии, известный актер погиб из-за оторвавшегося тромба.  

Фоторепортаж
Жизнь и карьера актера "Квартета И" Дмитрия Марьянова
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Полина ДОРОЖКИНА
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