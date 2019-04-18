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Раскрыта жуткая правда о смерти Марьянова

Дмитрий Марьянов. Кадр из сериала "Вышибала" (2016)
Артист страдал от множества серьезных заболеваний

Дмитрий Марьянов ушел из жизни в октябре 2017 г., однако споры об обстоятельствах его смерти не утихают до сих пор.

В программе "Прямой эфир" профессор Игорь Шарипов проанализировал итоги судебно-медицинской экспертизы, которая была проведена после смерти актера. 

"Марьянов медленно и незаметно истекал кровью целую неделю. Это и было причиной плохого самочувствия, которое принимали за похмелье... Представляете, как он страдал? Это тяжелая анемия, гипоксия, сердечные боли. У него была жажда, которую приняли за признаки похмелья", –

считает эксперт.  Он не согласен с теми специалистами, которые считают, что Марьянова избивали, ведь на теле артиста не было гематом или травм, не пострадала и селезенка. 

Шарипов считает, что смерть актера приблизил кава-фильтр – специальная ловушка для тромбов, которая помогает избегать закупорки вен. После установки фильтра необходимо принимать препараты, разжижающие кровь. Через некоторое время кава-фильтр необходимо удалить, но Дмитрий вовремя не сделал этого.

По мнению доктора, ловушка могла травмировать изнутри крупный сосуд и вызвать внутреннее кровотечение. При этом профессор считает, что Марьянову помочь бы не смог никто, так как за последние 11 месяцев его здоровье сильно ухудшилось.

"У него настал период достаточности. Все органы были изношены", –

подчеркнул медик.

Валентина МАЙОРОВА
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