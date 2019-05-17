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Семенович ищет мужа на дороге

Анна Семенович. Фото:instagram.com/ann_semenovich
Поведение певицы осудили в Сети

Анна Семенович призналась, что мужчины не замечают ее. Одна из ситуаций произошла на дорогах Москвы: знаменитость пыталась привлечь внимание водителя из соседнего автомобиля, но он даже не обратил на нее внимание.

"Кокетничаю с мужчиной из соседней машины, а он даже не смотрит",

– пожаловалась звезда.

Не заметить эффектную блондинку действительно сложно, но подписчики под одной видеозаписью неоднозначно высказались о поведении Семенович, им показалось, что она ведет себя слишком вызывающе.

"Какая ты отталкивающая", "Семенович, перестань так смеяться, похожа на дурочку", "Допрыгаешься", "Зачем так орать", "Некрасиво", "Как под наркотиками",

– резко высказались пользователи.

Семенович еще ни разу не была замужем, подписчики 39-летней звезды недоумевают: им она кажется позитивной и красивой, но достойного мужчины рядом с ней нет.

"Такой жизнерадостный человек!", "Такая кайфовая", "Красивая", "Почаще улыбайся", "Ты наша сладкая!", "Очаровательная", "Такая классная девушка и до сих пор одна",

– прокомментировали пользователи.

Ранее Анна Семенович удивила поклонников своим видом в сексуальном боди.

Дарья ПЕТРОВА
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