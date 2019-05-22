Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Ого, живот": звезду "Дома-2" попросили одеться

Екатерина Колисниченко. Фото: instagram.com/kolisnichenko_official
Бывшую участницу проекта осудили за излишнюю обнаженку

Екатерина Колисниченко готовится к материнству. На последнем месяце беременности девушка не отсиживается дома, а принимает участие в весьма пикантных фотосессиях. Звезда телепроекта позирует перед камерой в откровенном боди, обнажает ноги и грудь.

Подписчикам такая откровенность не пришлась по душе.

"В нижнем белье зачем выставлять", "В боди-пошло! До беременности светила своими "трусами"– верёвочками и щас. Не с таким пузом!", "Ого живот", "С фотошопом всегда красиво", "В платье было бы лучше",

 – раскритиковали подписчики.

Поклонники также переживают за отношения Колисниченко с сестрой-близняшкой. Девушки поссорились и продолжают всячески провоцировать друг друга в социальных сетях. Сестра Кати пишет, что не будет сидеть с ребенком сестры и не готова "посадить ее на свою шею".

Фото: instagram.com/kolisnichenko_official

Скорее всего бывшей участнице "Дома-2" не придется обращаться за помощью к сестре, ведь совсем недавно она вышла замуж за отца своего будущего ребенка. Лицо избранника Колисниченко тщательно прячет, но обещает закатить пышную свадьбу после рождения первенца.

Подписчики желают девушке счастья и отмечают, что она буквально расцвела в ожидании ребенка с новым избранником.

"Беременность очень украсила", "Прекрасно выглядишь", "Наконец-то ты счастлива", "Очень красивая", "Будьте счастливы",

– прокомментировали пользователи.

Ранее ведущая "Дома-2" Ксения Бородина раскрыла всю правду о телепроекте.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пожар и пострадавшие: на Крымском мосту разыгралась трагедия

На дороге внезапно вспыхнул бензовоз

Водили за нос: в тайне гибели группы Дятлова сделали неожиданное открытие

Доказательства, хранящиеся в уголовном деле, поставили под сомнение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей