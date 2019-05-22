"Ого, живот": звезду "Дома-2" попросили одеться

Бывшую участницу проекта осудили за излишнюю обнаженку

Екатерина Колисниченко готовится к материнству. На последнем месяце беременности девушка не отсиживается дома, а принимает участие в весьма пикантных фотосессиях. Звезда телепроекта позирует перед камерой в откровенном боди, обнажает ноги и грудь.

Подписчикам такая откровенность не пришлась по душе.

"В нижнем белье зачем выставлять", "В боди-пошло! До беременности светила своими "трусами"– верёвочками и щас. Не с таким пузом!", "Ого живот", "С фотошопом всегда красиво", "В платье было бы лучше",

– раскритиковали подписчики.

Поклонники также переживают за отношения Колисниченко с сестрой-близняшкой. Девушки поссорились и продолжают всячески провоцировать друг друга в социальных сетях. Сестра Кати пишет, что не будет сидеть с ребенком сестры и не готова "посадить ее на свою шею".

Скорее всего бывшей участнице "Дома-2" не придется обращаться за помощью к сестре, ведь совсем недавно она вышла замуж за отца своего будущего ребенка. Лицо избранника Колисниченко тщательно прячет, но обещает закатить пышную свадьбу после рождения первенца.

Подписчики желают девушке счастья и отмечают, что она буквально расцвела в ожидании ребенка с новым избранником.

"Беременность очень украсила", "Прекрасно выглядишь", "Наконец-то ты счастлива", "Очень красивая", "Будьте счастливы",

– прокомментировали пользователи.

Ранее ведущая "Дома-2" Ксения Бородина раскрыла всю правду о телепроекте.