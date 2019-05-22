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Секс лучше: ведущая "Дома-2" рассказала о плюсах зрелых дам

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Ольга Орлова пустилась в откровения об интиме

Молодое тело – это еще не гарантия победы в битве за мужское внимание, уверена теледива.

41-летняя Орлова порассуждала о предпочтениях сильного пола. Как выяснилось, мужчины все чаще говорят о том, что им более интересны женщины постарше, написала она в своем Instagram. С одной стороны, "молодое тело всегда одержит победу", однако с другой – дамы "за сорок" мудрее юных соперниц, да и в интимном плане гораздо опытнее.

Орлова предложила поклонникам высказаться о плюсах женщин разного возраста, оговорившись, что в первую очередь важна, конечно, любовь между партнерами. Некоторые подписчицы заявили, что тяга к красоткам постарше говорит о том, что мужчина ищет себе маму, которая будет его опекать. Приударить за такими дамами любят и альфонсы, отмечают они. Были и те, кто отметил, что возраст вообще не имеет значения, если влюбленным хорошо вдвоем. Высказались и мужчины. Один из пользователей обозначил золотую середину – даме сердца должно быть 30-40 лет независимо от возраста мужчины, уверяет он.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

"Добрый вечер , для мужчины любого возраста нужна женщина от 30-40 лет! Женщина в этом возрасте мудра, опытна и тело ещё выглядит прекрасно 😃! А вот какой мужчина нужен нам? 🤷‍♀️женщинам сильным, мудрым и красивым ?" "Проблема в том, что большинство мужчин у нас маменькины сынки👎 и им привычнее, когда за ними ухаживает женщина, а не наоборот. Поэтому и выбирают постарше, а-ля мама", "Какая может быть любовь у мужчины младше женщины?!если только как к матери 😃только альфонсы,неудачники,слабые духом будут любить женщину старше себя.Ни один достойный и сильный,уверенный в себе не будет этого делать", "Мне кажется если обоим хорошо вместе,то не важно какой возраст у кого! Любовь покрывает всё",

– написали участники дискуссии (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, ранее Орлову раскритиковали за слишком откровенный вырез на платье.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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