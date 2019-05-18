"Вульгарно": ведущая "Дома-2" взбесила вываливающейся грудью

Орлова показалась в слишком откровенном наряде

Ольга Орлова не редко радует подписчиков интимными кадрами. На этот раз телеведущая показалась в платье с глубоким декольте.

На снимке Орлова стоит в золотистом платье со внушительным вырезом, который не скрывал ее грудь. При этом ведущая обхватила свой бюст руками, еще больше его увеличивая. Подписчики восхитились формами Ольги. "Главное в хорошей физической форме и секси)", "Мечта, а не девушка", "Как хорошее,дорогое вино)🔥", "Красотка😘", "Роскошная🔥", "Вы красотка!!! Стройняшка!!! Всегда шикарно выглядите!!!", "Шикарная грудь".

Однако многим фанатам не понравилось слишком откровенное платье. "С грудью что", "Вырядилась как проститутка,хотя причём здесь как", "Почему вы всегда грудь выставляйте на показ??? Это же вульгарно ))))А?", "А фотошоп отчетливо виден😂 позорница страшная", "Старость за гримом не скроешь! Мерзкая", "Сиси не надо было,так сильно выставлять Оль".