"Захудала что-то": Бузова покалечилась на концерте

Артистке нелегко дается успех на сцене

Ольга Бузова показала, как иногда заканчиваются ее выступления. Она показала травмы, полученные на одном из концертов. В кадре поющая теледива сидит в гримерке. На ее ногах зияют жуткие синяки и кровоподтеки.

"Успех – это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль",

– сообщила звезда под фото. И добавила:

"Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели 💣 И это того стоит".

На пост активно откликнулись подписчики. Только их мнения разделились.

Преданных фанатов снимок буквально шокировал. Они просили любимицу подумать о здоровье, советовали, как вылечить травмы, и напомнили о внезапной смерти другой артистки:

"Захудала что-то ты, Оленька, совсем", "Как мне жалко твои колени!", "Ужас, зачем такое выставлять", "Шок. Что ты с собой сделала?", "Больно смотреть😭😭😭 Надеюсь, что скоро все заживет", "Оленька, есть гепариновая мазь, она очень хорошо помогает быстро рассасывать гематомы, синяки, если нет противопоказаний, то попробуйте!", "Ничего просто так не дается, ты у нас настоящая трудяга! Работаешь через боль и усталость🙈 береги себя", "Поправляйся, Олечка, и береги себя", "Угомонись, вспомни Юлию Началову".

Пожалев "бедную Оленька", сердобольные поклонники отметили, что она "очень сильная". И успокоили ее, заверив, что "все получится".

Некоторые при этом были удивлены. "Что она делала-то на коленях? Весь концерт стояла, что ли?", – спросил один такой.

Остальные возмутились: "Синяки на коленках... рот хотя б не болит?", "Ты работаешь для себя, а не для кого-то. Тебя не заставляют", "Единственная "певица" у которой синяки на коленях 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️. Прям труженица", "О каком успехе речь?))) мнимая популярность как мыльный пузырь... лопнет и не останется никакого следа...", "Оль, успокойся, чо ты каждую мелочь выставляешь напоказ, может, еще выстовишь, что у тебя понос и сидишь в туалете?" .

То, что Ольга Бузова много работает, известно давно. Звезда не раз признавалась в этом. Но, какой ценой ей даются успех и слава, она решилась показать только сейчас, пишет сайт "Комсомольская правда".

Не всем по вкусу новое творчество ведущей "Дома-2". Ее не раз ругали за ужасное пение, которое даже назвали "звуками животных".

Однако артистка выступает почти ежедневно. Она не раз говорила, что иногда нет времени даже выспаться. Гастрольный и съемочный график Бузовой по-прежнему расписан плотно.