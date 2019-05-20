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"Захудала что-то": Бузова покалечилась на концерте

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Артистке нелегко дается успех на сцене

Ольга Бузова показала, как иногда заканчиваются ее выступления. Она показала травмы, полученные на одном из концертов. В кадре поющая теледива сидит в гримерке. На ее ногах зияют жуткие синяки и кровоподтеки.

"Успех – это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль",

– сообщила звезда под фото. И добавила:

"Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели 💣 И это того стоит".  

 

 

На пост активно откликнулись подписчики. Только их мнения разделились. 

Преданных фанатов снимок буквально шокировал. Они просили любимицу подумать о здоровье, советовали, как вылечить травмы, и напомнили о внезапной смерти другой артистки:

"Захудала что-то ты, Оленька, совсем",  "Как мне жалко твои колени!", "Ужас, зачем такое выставлять", "Шок. Что ты с собой сделала?", "Больно смотреть😭😭😭 Надеюсь, что скоро все заживет",  "Оленька, есть гепариновая мазь, она очень хорошо помогает быстро рассасывать гематомы, синяки, если нет противопоказаний, то попробуйте!", "Ничего просто так не дается, ты у нас настоящая трудяга! Работаешь через боль и усталость🙈 береги себя", "Поправляйся, Олечка, и береги себя", "Угомонись, вспомни Юлию Началову".

Пожалев "бедную Оленька", сердобольные поклонники отметили, что она "очень сильная". И успокоили ее, заверив, что "все получится".  

Некоторые при этом были удивлены. "Что она делала-то на коленях? Весь концерт стояла, что ли?", – спросил один такой.

Остальные возмутились: "Синяки на коленках... рот хотя б не болит?", "Ты работаешь для себя, а не для кого-то. Тебя не заставляют", "Единственная "певица" у которой синяки на коленях 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️. Прям труженица", "О каком успехе речь?))) мнимая популярность как мыльный пузырь... лопнет и не останется никакого следа...", "Оль, успокойся, чо ты каждую мелочь выставляешь напоказ, может, еще выстовишь, что у тебя понос и сидишь в туалете?" .

То, что Ольга Бузова много работает, известно давно. Звезда не раз признавалась в этом. Но, какой ценой ей даются успех и слава, она решилась показать только сейчас, пишет сайт "Комсомольская правда"

Не всем по вкусу новое творчество ведущей "Дома-2".  Ее не раз ругали  за ужасное пение, которое даже назвали "звуками животных".

Однако артистка выступает почти ежедневно. Она не раз говорила, что иногда нет времени даже выспаться. Гастрольный и съемочный график Бузовой по-прежнему расписан плотно. 

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Полина ДОРОЖКИНА
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