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"Звуки животных": Бузовой запретили петь

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
На артистку обрушились за ужасный вокал и вид

Ольга Бузова давно выступает на эстраде. Некоторые звезды, среди которых поп-король Филипп Киркоров, не раз отмечали ее способности. Только не всем нравится, как поет теледива.

Свежее видео, которое она опубликовала в Instagram, вызвало много нареканий. В ролике звезда "Дома-2" выходит на сцену в таком коротком наряде, что видна ставшая привычной для ее образа деталь нижнего белья. 

"Мои хорошие, спасибо, что Принимаете меня... Я уже с нетерпением жду следующих концертов..." – обратилась артистка к поклонникам и перечислила все даты и места своих будущих выступлений.

В соцсети откликнулись мгновенно. Только отзывы были разные, и большинство из них вряд ли порадовало Бузову.

Нашлись суровые критики ее певческого таланта. Они были решительны и довольно резки в суждениях:

"Оля, петь нужно уметь, а не рот открывать под музыку. Слушаешь вживую и понимаешь, что слышим звуки животных", "Ну куда смотрят родители, отпуская детей на эту дуру. В моей семье эта фамилия вообще под запретом", "Боже... когда же ты уже заткнешься", "Ты даже под фанеру спеть не смогла достойно... надо открывать рот, когда идут звуки, запоминай", "Ну и... (зачем) ты в Сочи кому нужна?", "Во время чудесное просто – не умеющий петь поет", "Нет в ней ничего настоящего! Хитрая и продуманная", "Фу, когда тебя выгонят со сцены", "Обузову на помойку!"

Остальные в который раз без стеснения прошлись по внешности Ольги. И слов такие не подбирали, даже грубили:

"Хорошо зарабатывает, а на сцене всегда в трусах", "Точно. В чем проблема надеть красивое, культурное платье", "Таланта нет, петь не умеет, хоть трусами возьмет публику...", "Не пойму, что тут красивого?", "Вечно в трусах, смотреть уже противно", "Голая выходила бы, да и все", "Тур в трусах по кабакам... громко сказано: тур...", "Это сценический костюм", "Талантливая в подборе трусов", "Пора бы и одеться уже. Она сама не видит, как это стремно смотрится", "А че не голая? просто бы в трусах вышла... дура какая-то".

Зато фанаты, как всегда, хвалили артистку. "Какая энергетика чувствуется! 🔥 Клаааасс! 👌🏻❤️ Хочется заряда!" – восхищались они.

Ранее многих шокировало развратное видео, в котором снялась теледива. До этого провокационный вид артистки вызвал бурю эмоций в Сети.

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Полина ДОРОЖКИНА
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