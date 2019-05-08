"Похожа на осьминога": Бузова в мини расставила ноги

Провокационный вид артистки вызвал бурные споры

Ольга Бузова опубликовала в соцсети фото, на котором показалась в откровенном наряде. На ней были короткое серебристое платье с бахромой и лифом на тонких бретелях, а также джинсовый пиджачок, сброшенный с одного плеча. Подписчики поделились впечатлениями. Многие остались недовольны.

Сама же поющая теледива под снимком пустилась в долгие рассуждения о том, каких мужчин ценят женщины, и о любви. Причем для этого, как сама призналась, использовала цитаты из книги. В заключение звезда добавила:

"Я – женщина".



Может, этим хотела сказать, что согласна с утверждениями, которые она привела на своей странице.

Подписчики разделились во мнениях. Большинство из них обругали Ольгу за то, как она выглядит:

"Похожа на осьминога. А так в тебе бушуют гормоны. А это может кончиться психушкой. Ты теряешь реальность", "Сисек вообще нет! Конченая! Страшная! Ужас! Фу!", "Поменяйте визажиста, а то скоро с тоном цвета мочи будете ходить", "А лицо-то зеленое", "Опять это маленькое тело и большая голова!..", "Совсем нет фигуры", "Сутулая", "От тебя тошнит, ты так надоела".

Некоторые упрекали в самолюбовании. "Это Я... это опять Я... ой, какая Я, везде только-Я...", – не без сарказма высказался один такой.

Обвинили и в неестественности ("Дозировка фотошопа зашкаливает просто"), и в том, что часто оголяется. Некая дама написала: "Оля, хватит раздеваться, противно смотреть на твою голую пятую точку, просто ты тоже понимаешь, что ты людей привлекаешь своей п... займись собой и создай семью. Чтоб не сидеть в 45 с деньгами никому не нужной".

И только преданные фанаты привычно расхваливали артистку.

"Самая красивая", "Неотразима, как всегда", "Какое клевое плятье... Оля, ты супер",, "Наша принцесса", "Шикарная", "Сногшибательная", "Королева", "Вау... сексуальная очень", "Потрясающая", "Богиня", "Ух, какая девушка. Просто обалдеть",

– не поскупились они на комплименты.

Споры о внешности Бузовой на просторах Сети идут давно. Сама она еще и подогревает их, показываясь в микротрусах, то почти голой. При этом чаще всего обсуждают грудь певицы, отмечая, что она "на нуле". Но Ольга никак не реагирует на замечания, только ее защитники всегда с готовностью отвечаю недругам.