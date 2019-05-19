"В следующем году поедешь": Бузову отправили на "Евровидение"

После провала Сергея Лазарева россияне нашли нового представителя России

Третье место, которое досталось нашей стране на международном конкурсе, оживленно обсуждают в Сети. Мнения разделились: часть зрителей нашла выступление Лазарева блестящим. Фанаты, как могут, поддерживают певца, осыпая комплиментами. Другие критикуют песню, написанную Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором. Напомним, поп-король так переживал во время выступления Лазарева, что сорвал голос и не стал общаться с журналистами. Кто-то в порыве гнева предложил и вовсе отменить результаты голосования, сославшись на политизированность конкурса.

Речь зашла и о следующем представителе России на "Евровидении". Разозленные пользователи предложили отправить туда ведущую "Дома-2" и певицу Ольгу Бузову. Мол, все равно, кого посылать, раз вокальные данные не оценивают, пишут зрители. Комментарии о кандидатуре блондинки появились в Instagram на странице Лазарева и самой Бузовой (орфография и пунктуация сохранены).

"или же отправлять на ****** (отвяжись. – Прим. Ред.) Или Бузову Чтоб страдали", "это отличная идея! Пусть каждый год ездит Бузова! У них там уши трубой скрутятся", "перестал смотреть ****видение ещё с прошлого его выступления! Нас там не любят Еу и ИКС с ними", "И они ей дадут 1 место,чтобы отвалила быстрее!!!Но...Это ж Бузова,и она будет ездить туда вечно!!" "Считаю, что на этой прекрасной ноте, с таким прекрасным исполнителем, мы должны прекратить ездить на этот конкурс, поставить точку на Scream, как самое прекрасное, что мы видели",

– пишут пользователи.

Напомним, Лазарев набрал 369 баллов и занял третье место. Победа досталась бисексуалу из Голландии Дункану Лоуренсу, который выступил с песней Arcade.