Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"В следующем году поедешь": Бузову отправили на "Евровидение"

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
После провала Сергея Лазарева россияне нашли нового представителя России

Третье место, которое досталось нашей стране на международном конкурсе, оживленно обсуждают в Сети. Мнения разделились: часть зрителей нашла выступление Лазарева блестящим. Фанаты, как могут, поддерживают певца, осыпая комплиментами. Другие критикуют песню, написанную Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором. Напомним, поп-король так переживал во время выступления Лазарева, что сорвал голос и не стал общаться с журналистами. Кто-то в порыве гнева предложил и вовсе отменить результаты голосования, сославшись на политизированность конкурса.

Речь зашла и о следующем представителе России на "Евровидении". Разозленные пользователи предложили отправить туда ведущую "Дома-2" и певицу Ольгу Бузову. Мол, все равно, кого посылать, раз вокальные данные не оценивают, пишут зрители. Комментарии о кандидатуре блондинки появились в Instagram на странице Лазарева и самой Бузовой (орфография и пунктуация сохранены).

"или же отправлять на ****** (отвяжись. – Прим. Ред.) Или Бузову Чтоб страдали", "это отличная идея! Пусть каждый год ездит Бузова! У них там уши трубой скрутятся", "перестал смотреть ****видение ещё с прошлого его выступления! Нас там не любят Еу и ИКС с ними", "И они ей дадут 1 место,чтобы отвалила быстрее!!!Но...Это ж Бузова,и она будет ездить туда вечно!!" "Считаю, что на этой прекрасной ноте, с таким прекрасным исполнителем, мы должны прекратить ездить на этот конкурс, поставить точку на Scream, как самое прекрасное, что мы видели",

– пишут пользователи.

Напомним, Лазарев набрал 369 баллов и занял третье место. Победа досталась бисексуалу из Голландии Дункану Лоуренсу, который выступил с песней Arcade.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пропавший малайзийский "Боинг" засекли российские спутники

В деле появился новый поворот

Скандал вокруг захвата Курил разгорается с новой силой

Борьба за спорные территории продолжается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей