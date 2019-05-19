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Киркоров лишился дара речи после выступления Лазарева на "Евровидении"

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Поп-король не сумел совладать с эмоциями

В Израиле завершился международный песенный конкурс. Россия заняла третье место.

Представлявшего нашу страну Сергея Лазарева обогнали итальянец Mahmood, занявший второе место с песней Soldi, и выступивший от Нидерландов Дункан Лоуренс, который стал победителей "Евровидения – 2019" с композицией Arcade. Российский певец набрал 369 баллов.

Филипп Киркоров, в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом написавший для Лазарева песню Scream, буквально лишился дара речи после объявления итогов голосования. Он отказался общаться с журналистами из-за пропавшего из-за криков и эмоционального напряжения голоса, отмечает телеграм-канал "Только никому".

Оба артиста между тем разместили обращения в соцсетях.

"Спасибо каждому!!! Мы сделали это!!! я вас очень люблю!!! Спасибо!!" – написал Лазарев на своей странице в Instagram. Журналистам Сергей заявил, что очень доволен выступлением в финале конкурса. Напомним, в 2016 году он так же занял третье место.

"По мнению моей команды, это было самое сильное выступление из всех за время присутствия здесь на "Евровидении" – из всех репетиций, из всех полуфиналов, я выступил лучше, чем на полуфинале, мощнее, эмоциональнее", – цитирует его РИА Новости. При этом певец признался, что страшно переволновался и устал.

Зрители поддержали артиста, отметив в комментариях на его странице, что он стал легендой "Евровидения". (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"этого Дункана через год забудут– Сергей стал легендой Евровидения", "Не расстраивайтесь! Вы лучший! Браво!!!!" "Для меня Евровидение кончилось на всю оставшуюся жизнь! Этот конкурс с 2014 года на 100 % перестал быть музыкальным, а превратился в арену политических баталий! Позорники! СЕРГЕЙ – ТЫ НАША ГОРДОСТЬ И НАШЕ ДОСТОЯНИЕ!",

– написали поклонники Лазарева.

Отказавшийся от разговора с репортерами Киркоров все-таки высказался в своем Instagram.

"Ну что!!!Мы это сделали! Достойно! Смело! Профессионально! … Спасибо, дорогой Серёжа за невероятное выступление!" – отметил поп-король.

Некоторые комментаторы признались, что разочарованы, другие заявили, что песня была не слишком подходящей для "Евровидения".

"В следующий раз постарайтесь песню лучше взять. Жалко. Такой хороший голос, а песня отстой!" "сново 3-е место????? Даже не 2-е?" "Сергей занял 3-е место не из-за голоса, а из-за неправильно подобранной для его потенциала песни. Нужна была песня на русском языке показывающая его возможности как отличного исполнителя. Клип был сделан хорошо. Идея тоже хорошая. Просто песня для начинающего певца в местном конкурсе самодеятельности. Для Евровидения, был нужен шедевр. Его не было",

– написали они.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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