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"Он еще красавчик": Сябитова поведала о тайной любви

Роза Сябитова. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Зыков Кирилл
Главная сваха страны мечтала о секс-символе сериалов

Роза Сябитова выложила в свои социальные сети совместный кадр с итальянским актером Микеле Плачидо. Он сыграл главную роль в популярном в 90-е годы сериале "Спрут". Телеведущая призналась, что была влюблена в него и плакала, когда его персонаж погиб.

"Ах, как мы были влюблены в отважного комиссара Каттани! Как с замиранием сердца следили за его борьбой с сицилийской мафией и любовными романами! А сколько слез было пролито, когда он погиб…",

– подписала снимок ведущая.

Выяснилось, что 19 мая Микеле Плачидо исполнилось 73 года, но Сябитова до сих пор считает его прекрасным актером и неизменной любовью женщин.

Подписчики разделили чувства Розы Сябитовой, они согласны, что мужчина по-прежнему остается в прекрасной форме.

"Он еще красавчик, хотя голова стала белою", "Красивое фото, Роза, вы шикарно смотритесь", "Красавец и только!", "Ах, какой актер и мужчина, мы все были влюблены в его героя!", "А Вы хорошо с ним смотритесь…",

– прокомментировали пользователи.

Ранее Роза Сябитова поплавала в бассейне полуголая.

Дарья ПЕТРОВА
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