Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Стала женщиной": звезда группы "Тату" обнажилась

Юлия Волкова и Елена Катина. Фото: www.globallookpress.com
Популярная певица сбросила одежду

Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова выложила в Сеть свои пикантные снимки, на которых девушка одета только в нижнее белье. Поклонники в восторге от эротичного кадра, они считают, что знаменитость стала горячей женщиной.

"Красотка", "Горячая", "Вы невероятная женщина. Я люблю твою свободную душу", "Королева", "Потрясающая", "Невероятная", "Новый этап Волковой", "Ты стала отличной женщиной", "Горячая звездочка",

– прокомментировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova)

Группа "Тату" распалась в 2009 г., обе исполнительницы начали сольные карьеры. Юлия Волкова была вынуждена прервать музыкальную деятельность на несколько лет из-за операции, в ходе которой ей повредили нерв, а голос пропал. Также артистку не раз упрекали в увлечении пластическими операциями, из-за которых ее внешность сильно изменилась.

Лена Катина после распада группы некоторое время жила в США, а после вернулась в Россию и возобновила концертную деятельностью. Девушка не прибегала к помощи пластических хирургов, а сейчас вызывает восхищение поклонников своим юным видом.

Ранее "Утро" публиковало сексуальные фото бывших солисток группы "Серебро".

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пассажиров SSJ-100 погубили пилоты

Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку

Меркель усмехнулась попыткам остановить строительство "Северного потока – 2"

Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей