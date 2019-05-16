"Стала женщиной": звезда группы "Тату" обнажилась

Популярная певица сбросила одежду

Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова выложила в Сеть свои пикантные снимки, на которых девушка одета только в нижнее белье. Поклонники в восторге от эротичного кадра, они считают, что знаменитость стала горячей женщиной.

"Красотка", "Горячая", "Вы невероятная женщина. Я люблю твою свободную душу", "Королева", "Потрясающая", "Невероятная", "Новый этап Волковой", "Ты стала отличной женщиной", "Горячая звездочка",

– прокомментировали подписчики.

Группа "Тату" распалась в 2009 г., обе исполнительницы начали сольные карьеры. Юлия Волкова была вынуждена прервать музыкальную деятельность на несколько лет из-за операции, в ходе которой ей повредили нерв, а голос пропал. Также артистку не раз упрекали в увлечении пластическими операциями, из-за которых ее внешность сильно изменилась.

Лена Катина после распада группы некоторое время жила в США, а после вернулась в Россию и возобновила концертную деятельностью. Девушка не прибегала к помощи пластических хирургов, а сейчас вызывает восхищение поклонников своим юным видом.

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