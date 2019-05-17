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"Я не стыжусь этого": звезда "Дома-2" раскрыла источника заработка

Виктория Боня. Фото: www.globallookpress.com
Девушка дала отпор завистникам

Виктория Боня оказалась в центре скандала после того, как призналась, что ее любовные отношения с французским миллионером были не настоящими, а за совместное времяпрепровождение мужчина заплатил около 500 тыс. долларов. Позже бывшая участница "Дома" оправдывалась, говоря, что неудачно пошутила.

Чтобы у злопыхателей не осталась никаких вопросов, Боня решила раскрыть источники своего дохода. Оказалось, что у нее есть свой бренд одежды, а также она принимает участие в модных съемках.

"И если кто-то думает, что я страдаю от нищеты, пусть будет уверен: ему это только снится. Я очень люблю работать, я трудоголик. <…> Сегодня я очень хорошо зарабатываю, чувствую себя комфортно, ни от кого не завишу",

– рассказала Виктория.

Всех свои завистников она назвала собаками и призналась, что остается обычной девушкой и не обращает внимание на усмешки, например, когда летает эконом-классом.

"Я не стыжусь этого. Я покупаю билеты за свои собственные деньги, которые считаю, уважаю и берегу",

цитирует слова бывшей участницы телепроекта Woman.ru.

Популярность девушки в Интернете дает есть стабильный доход, а вот личная жизнь от этого страдает. Виктория призналась, что ей приходится прятать избранников, вокруг нее всегда сплетни и небылицы. С отцом своего ребенка Боня разошлась после того, как узнала, что он не хочет больше иметь детей. Тем не менее 39-летняя звезда еще надеется создать крепкую семью и выйти замуж.

Пользователи не поверили в искренности Виктории Бони. Они считают, что девушка преувеличивает свои заслуги.

"Понятно, чем зарабатывала", "Она себе льстит", "Напыщенная, неинтересная", "Она покатилась вниз", "Куча лифтинга, ботокса и филеров", "Выглядет хорошо, но на 40 лет", "Она обычная содержанка",

– резко высказались комментаторы.

Ранее Виктория Боня продемонстрировала бюст на видео. 

Дарья ПЕТРОВА
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