Нибиру
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Виктория Боня оказалась в центре скандала после того, как призналась, что ее любовные отношения с французским миллионером были не настоящими, а за совместное времяпрепровождение мужчина заплатил около 500 тыс. долларов. Позже бывшая участница "Дома" оправдывалась, говоря, что неудачно пошутила.
Чтобы у злопыхателей не осталась никаких вопросов, Боня решила раскрыть источники своего дохода. Оказалось, что у нее есть свой бренд одежды, а также она принимает участие в модных съемках.
"И если кто-то думает, что я страдаю от нищеты, пусть будет уверен: ему это только снится. Я очень люблю работать, я трудоголик. <…> Сегодня я очень хорошо зарабатываю, чувствую себя комфортно, ни от кого не завишу",
– рассказала Виктория.
Всех свои завистников она назвала собаками и призналась, что остается обычной девушкой и не обращает внимание на усмешки, например, когда летает эконом-классом.
"Я не стыжусь этого. Я покупаю билеты за свои собственные деньги, которые считаю, уважаю и берегу",
– цитирует слова бывшей участницы телепроекта Woman.ru.
Популярность девушки в Интернете дает есть стабильный доход, а вот личная жизнь от этого страдает. Виктория призналась, что ей приходится прятать избранников, вокруг нее всегда сплетни и небылицы. С отцом своего ребенка Боня разошлась после того, как узнала, что он не хочет больше иметь детей. Тем не менее 39-летняя звезда еще надеется создать крепкую семью и выйти замуж.
Пользователи не поверили в искренности Виктории Бони. Они считают, что девушка преувеличивает свои заслуги.
"Понятно, чем зарабатывала", "Она себе льстит", "Напыщенная, неинтересная", "Она покатилась вниз", "Куча лифтинга, ботокса и филеров", "Выглядет хорошо, но на 40 лет", "Она обычная содержанка",
– резко высказались комментаторы.
Ранее Виктория Боня продемонстрировала бюст на видео.
Речь идет о железнодорожной части транспортного перехода