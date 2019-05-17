Накрутили: упех Бузовой назвали фальшивым

В Сети резко высказались о вокальных данных артистки

Ольга Бузова, которую не раз ругали за отсутствие способностей, похоже, решила доказать, что многого стоит как певица. Она поблагодарила фанатов за поддержку и сообщила о своем творческом успехе. Только не все поклонники поверили, что она могла этого достичь.

"Уже больше миллиона просмотров моего нового видео на трек "Очень хорошо"... Благодаря вашей активности мое видео попало на первое место в трендах ютуба... Не каждому артисту такое удается с музыкальным продуктом",

– похвасталась теледива под фото, на котором показана в блестящем топе с голыми плечами. Она позировала, выгнув спину и прикрыв рот рукой, будто в удивлении.

Ее слова не оставили равнодушных – подписчики откликнулись. Но их мнения разошлись. На странице артистки завязался горячий спор.

Одни заявили, что ни о каком успехе Бузовой и речи не может быть:

"Просмотры накрученные, так же как и подписчики", "Видос в трендах только из-за хайпа, а не из-за музыкальных способностей", "Пошлятина в стиле "Дома-2", "Не клип, а порнушка", "Полная... (ерунда), как и все, за что ты берешься", "Не льсти себе. Смотрят из любопытства, а не потому, что понравился", "Клип с кого-то слизан", "У Бузовой мозгов не хватит придумать что-либо самой... Она всегда все делает за счет кого-то и с помощью кого-то... это уже давно всем известно", "Ни слуха, ни голоса, только хайп", "Бузова для меня своеобразный клоун... как только голос ее слышу, меня потряхивать начинает..", "Как уже надоела эта амеба!"

Фанаты по-прежнему восхищались, одаривая любимицу лестными словами.

"Вывод в топ", "Очень здорово получилось. Ты такая милая, прекрасная", "Клип – бомба... Очень сильная работа, заслуживает первые места ❤️. Когда я смотрела его, мне было оооооочень хорошо", "Настроение после просмотра супер", "Классный клип! Очень круто сделано! Всегда приятно смотреть на работу профессионалов!", "Видно высокий уровень работы", "Ну просто бомба",

– хвалили они. Некоторые заявили, что Ольга "по всему миру популярна, незачем накручивать, малолеткам нравится".

Злопыхатели парировали: "Ее знать не знают нигде, кроме как в России", "Один раз съездила, набрала 50 человек в одном месте, о да, это уровень!"

О Бузовой-певице на просторах Всемирной паутины судачили не раз. На днях ее разнесли за ужасный вокал, который назвали похожим на "звуки животных".

Возмущение вызывает у пользователей и внешность артистки. Недавно их разозлил эротический снимок, а до этого – расставленные ноги Ольги.