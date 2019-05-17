"Вся страна завидует": больную Бородину обругали за роскошь

Страдающая ведущая "Дома-2" не нашла поддержки у публики

Ксения пожаловалась подписчикам, что прикована к постели. В своем Instagram звезда рассказала, что уже второй день у нее нет сил встать.

"вот почему когда хорошая погода, когда у тебя новая машина и куча дел, то все твои планы рушатся, потому что 38((( хотела сегодня собраться с силами и выйти на работу, но сил вообще нет(( хочется лежать и смотреть сериалы", – поделилась она.

На днях ведущая популярного телепроекта похвасталась подписчикам, что купила новую машину. Выбор пал на внедорожник. Хейтеры не упустили возможности упрекнуть Бородину в роскошной жизни. Прошлись и по ее внешности. Некоторые даже съязвили, что красотку сглазили (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Обязательно нужно выделится и написать про новую машину )) менталитет, такой менталитет", "Деревня отдыхает!" "Тебя сглазили ! Вся страна позавидовала твоей новой машине", "Потому что нельзя все и сразу и погоду и машину и дела", "Когда плохая погода, старая развалюха на колесах и дети, громко хлопающие дверцей холодильника, то 38 тоже не айс. Вам не кажется?"

– ядовито написали комментаторы.

Часть подписчиков пожалела теледиву и пожелала ей скорейшего выздоровления. Многим пришелся по вкусу образ, в котором она предстала на фото – фанаты отметили, что Ксения в отличной форме.

"Такие ноги надо всячески покусывать", "Как можно иметь такие ноги и детей одновременно", "Миниатюрная безумно красивая девушка", – отозвались они.

Ранее Бородину раскритиковали за чрезмерное увлечение косметическими инъекциями.