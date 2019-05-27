"Роскошная": после скандала Гагарина блеснула фигурой

Звезда покорила всех новым образом

Полина Гагарина, которую на прошлой неделе обвинили в плагиате, не расстроилась, Мало того, она пришла на церемонию вручения музыкальной премии телеканала RU.TV в столь откровенном виде, что многих сразила наповал. Кадры, сделанные там же, артистка поместила в Instagram.

На ней было надето переливающеся яркое платье с открытыми плечами, глубоким декольте и короткой юбкой. Благодаря этому фигура певицы была отчетливо видна во всей красе. В одном кадре она показана одна, в другом – с мужем. Фанаты не остались равнодушными.

"Вчера прошла 9 Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV,которую провела в том числе я. Я благодарю своих поклонников и команду канала за очень важную для меня награду... Шоу "Обезоружена" стало особенным для меня!.. Платье, создано специально для премии", – сообщила звезда под снимком.

В ответ на страницу Гагариной посыпались комплименты:



"Роскошная", "Поля! Шикуся!", "Хрупкая, нежная","Божественно красивая", "Образ потрясающий", "Платье божественное", "Звезда! Самая роскошная!", "Вы прямо радовали глаза, серьезно, так украшали сцену своим присутствием... Такая красавица нереальная", "Какая же крутая у Вас фигура! Восхищаюсь Вашей силой воли и целеустремленности", "Невероятная!!!! Образ отпад!", "Выглядите отлично", "Куколка наша!", "Всегда восхищаюсь вашим стилем и вкусом в одежде, все элегантно, всегда все на высоте", "Прелесть", "Фигура просто супер, молодец!", "Как всегда, великолепна".

Среди комментаторов был и супруг певицы. "То чувство, когда твоя жена #Barbie ... а ты сам явно не #Ken", – написал он.

Поклонники откликнулись и на его слова. Они успокоили Дмитрия: "Не переживай, красотки не любят красивых... Вы круто смотритесь", "Очень даже Кен", "Вы шикарный мужчина. Очень достойный такой прекрасной леди", "Зря Вы так о себе. Вы очень достойны друг друга!", "Главное, что она есть и твоя Звезда! Решает все в жизни не внешность и телосложение! Любовь спасет мир!", "Мужчина красит свою женщину своей любовью, и делает ее принцессой , а он может быть и в тени. Когда она любима, не важно, кто ты есть!".

Ранее артистка выложила в соцсети фото не менее провокационные. В одном из вадров она одета в шорты и лиф. И рассказала, что готовится к премии телеканала RU.TV, где в этом году будет ведущей. А потом спросила, подходит ли такой "образ для ведения... или что-то добавить, или прийти в образе с обложки нового сингла "Ангелы в танце".

IX Русская музыкальная премия телеканала RU.TVВ прошла 25 мая в Москве. На мероприятие съехались многие российские звезды, а также несколько тысяч поклонников лучшей отечественной музыки. Гагарина победила в номинации "Лучшее концертное шоу". На торжестве она исполнила одну из своих самых эмоциональных песен – "Меланхолия.

Ранее пользователи Сети заподозрили звезду в плагиате. Они заявили, что на обложке ее новой песни "Ангелы в танце" образ Полины напоминает пластинку Наталии Орейро, где уругвайская певица показана в виде черного ангела. Фанаты заявили, что Полина сидит в той же позе с такими же крыльями.

"Обложка как у Орейро, манера исполнения похожа на Бьянку, особенно в припеве. Полина, Вы где в этой песне?" – написал один из поклонников. Звезда в ответ пошутила: "Я отошла ненадолго, скоро вернусь!".