Больная Гагарина надолго уедет из России

Скоро у певицы возникнут серьезные проблемы со здоровьем

Когда-то Полина Гагарина была немного полновата. Но после упорной борьбы с лишним весом ей удалось похудеть. Только сейчас это вылилось в большие неприятности, заявила "Утру" таролог и потомственная ведунья Саона.

По ее словам, генетика по-любому даст о себе знать. Артистка не может постоянно себя морить голодом – сбиваются жизненные процессы, и впоследствии это может привести к серьезным заболеваниям. Поэтому хорошего в здоровье звезды не наблюдается.

Все, что видно теперь, – лишь начало проблем из-за похудения. Организм певицы болен и не воспринимает пищу. Все, что она ест, не дает ей возможности поправиться, отметила ясновидящая.

Полина не просто худеет, а катастрофически теряет в весе, что, увы, далеко не хорошо. Сама она знает об этом, но пока думает, что просто шикарно выглядит.

Однако совсем скоро организм начнет посылать сигналы к бедствию. Артистка вряд ли будет афишировать, что обратится к врачам, но лечиться ей тем не менее придется, отметила таролог.

В ближайшее время и почти два года подряд Гагарина будет находиться под наблюдением специалистов. но не в России, а в какой-то клинике за границей, сообщила ведунья.

И добавила, что самое главное – чтобы звезда все же взялась за свое здоровье, а не просто смотрела на худое лицо в зеркале. У нее реально истощается организм, а в работе ждут колоссальные перегрузки. Но, если вовремя начинать бороться с какими-то проблемами, их всегда можно избежать, подчеркнула таролог.

В карьере у певицы не видно каких-то сбоев. Да и зарабатывать она будет по-прежнему хорошо, заключила Саона.

