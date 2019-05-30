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Больная Гагарина надолго уедет из России

Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Скоро у певицы возникнут серьезные проблемы со здоровьем

Когда-то Полина Гагарина была немного полновата. Но после упорной борьбы с лишним весом ей удалось похудеть. Только сейчас это вылилось в большие неприятности, заявила "Утру" таролог и потомственная ведунья Саона.

По ее словам, генетика по-любому даст о себе знать. Артистка не может постоянно себя морить голодом – сбиваются жизненные процессы, и впоследствии это может привести к серьезным заболеваниям. Поэтому хорошего в здоровье звезды не наблюдается.

Все, что видно теперь, – лишь начало проблем из-за похудения. Организм певицы болен и не воспринимает пищу. Все, что она ест, не дает ей возможности поправиться, отметила ясновидящая.

Полина не просто худеет, а катастрофически теряет в весе, что, увы, далеко не хорошо. Сама она знает об этом, но пока думает, что просто шикарно выглядит.

Однако совсем скоро организм начнет посылать сигналы к бедствию. Артистка вряд ли будет афишировать, что обратится к врачам, но лечиться ей тем не менее придется, отметила таролог.

Саона. Фото: пресс-служба

В ближайшее время и почти два года подряд Гагарина будет находиться под наблюдением специалистов. но не в России, а в какой-то клинике за границей, сообщила ведунья.

И добавила, что самое главное – чтобы звезда все же взялась за свое здоровье, а не просто смотрела на худое лицо в зеркале. У нее реально истощается организм, а в работе ждут колоссальные перегрузки. Но, если вовремя начинать бороться с какими-то проблемами, их всегда можно избежать, подчеркнула таролог. 

В карьере у певицы не видно каких-то сбоев. Да и зарабатывать она будет по-прежнему хорошо, заключила Саона. 

Фоторепортаж
Из простушек в секс-символы: как менялись российские звезды
Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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