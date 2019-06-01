"С бабулькой на печку": выпивший Галкин разочаровал женщин

Шоумен откровенно рассказал о маленьких житейских радостях

Супруг Аллы Пугачевой спровоцировал в Сети бурную дискуссию.

В Instagram Максима Галкина появилась неожиданная публикация. Привыкшие к пасторальным пейзажам в окрестностях семейного замка артиста и милым домашним видео поклонники несколько удивились признанию шоумена и захотели последовать его примеру.

"Всем хороших выходных! Солнышко светит! Тяпнул коньячку! Жизнь прекрасна! Всех люблю!" - жизнерадостно подписал он кадр со съемок одной из передач.

Некоторые пользователи в шутку спросили, уж не на рабочем ли месте Галкин решил выпить, другие же идею одобрили. Женщин снимок с кудрявым красавцем раззадорил – кто-то из поклонниц предложил воспользоваться тем, что Максим любит выпить. Однако влюбленных фанаток разочаровали остальные комментаторы, напомнив, что артист уже давно занят (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Да выпить коньячку да с бабулькой на печку...." "Максим а вы любите выпить?)" "Он любит выпить,этим надо воспользоваться)))" "Каждому россиянину по коньячку, а россиянке по Галкину! ( на выходных)" "Согласна на все!" "Всё правильно, жизнь одна и нужно жить в своё удовольствие и делать то, что хочется!!!" "Он же Алкин!!! Уже давно!!! Мечтайте, российские женщины!! Авось приснится..." "Макс,судя по комментам, с вами за компанию захотели тяпнуть около тысячи человек! Вы споите страну!" "О!! Коньячек– это хорошо!!!" "Себе что ли тяпнуть коньячку!" "Здорово! Мы сейчас тоже хряпнем!" "На работе прям тяпнул?так можно было?"

– повеселились пользователи.

Ранее в Сети появилось видео, где мокрый Галкин отплясывает под песню Софии Ротару.