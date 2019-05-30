"Крыша поехала": Галкин удивил публику непристойным видео

Юморист снял странный ролик на песню Ротару

Максим Галкин не теряет оптимизма даже в плохую погоду. В Instagram ее дочки Лизы появилось видео, в котором он отплясывает под дождем. Внимание зрителей привлек внешний вид артиста: для своего домашнего выступления он выбрал белый наряд, который просвечивался под дождем.

В то время как одни восхищались спортивным телом мужа Примадонны, другие не могли оставить незамеченным выбор песни – Галкин записал юмористическое видео под песню Софии Ротару. Некоторые посчитали, что юморист поиздевался над певицей.

"Ротару этого не заслуживает", "Зачем стебаться над Софией Ротару? Некрасиво", "Для чего вы это делайте", "Вы издеваетесь над Ротару?", "Стыдно", "Плохой юмор", "На волне слухов об ориентации смотрится как-то непристойно", "Кто Вас укусил, что у Вас крыша поехала?",

– возмутились пользователи.

Комментарии недовольных сменились восторженными отзывами поклонников Максима Галкина. Они признались, что искреннее посмеялись над творчеством юмориста, и похвалили его:

"Юморист номер один", "Поднял настроение", "Сплошной позитив", "Тело отличное", "Алле повезло", "Шикарное телосложение", "Человек праздник", "Такой позитив с утра", "Галкин крутой красавец", "Гениально", "Большой ребенок", "

Ранее в Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева задирает юбку.

