"Дурно стало": беззубые дети Галкина и Пугачевой вызвали у публики отвращение

Реакция фанатов на милое домашнее видео была неожиданной

Максим Галкин, наконец, вернулся домой после гастролей в Израиле.

В знаменитом замке его с нетерпением ждали супруга Алла Пугачева и дети – Лиза и Гарри. Трогательную сцену юморист снял на видео и выложил в своем Instagram.

Самой эмоциональной была дочка – она бросилась к машине Максима, приговаривая "Папочка, родненький". После приветственных объятий малыши поделились важными новостями – Лиза сообщила, что у нее растет новый зуб, наглядно это продемонстрировав. Гарик похвастал, что у него "уже почти вырос". Примадонна, встречающая любимого мужа, оставалась за кадром, но иронично прокомментировала галдеж детей. "Акулы шоу-бизнеса", – со смехом сказала она.

Большая часть пользователей, как обычно, растаяла при виде семейной идиллии. Однако нашлись и те, кто странно отреагировал на видеоролик. Некоторым зрителям он показался омерзительным (орфография и пунктуация сохранены).

"Родненький!!!! Детки чудо!!! Голос Аллочки! Самая Любимая семья!!", "Какое это счастье, когда знаешь, что тебя ждут дома", "Папочка, родненький! ... до слёз мило. Дай Бог Вашей семье и семье Вашего брата Дмитрия всех Благ.(моя мама была бухгалтером у Дмитрия и помнит как хорошего человека)", "Рассказ про зубы очень омерзителен", "Нет, честное слово. Все так хорошо начиналось, возврат домой, природа, дети! И тут они начинают копаться во рту, показывая свои невыросшие зубы, которые только прорезают десны. Мне аж дурно стало, вся романтика и атмосфера из видео улетучилась",

– высказались комментаторы.

Ранее в Сети появилось видео, где Примадонна развлекает детишек, пока Галкин на гастролях.